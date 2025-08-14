Ngày hội việc làm ở TP.HCM: Có công ty tuyển 300 công nhân may mặc

Ngày 14.8 Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm trực tiếp, trực tuyến tại trung tâm và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp, lần thứ 6 năm 2025.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM chia sẻ: "Tại ngày hội việc làm lần 6 này, có 63 doanh nghiệp tham gia với trên 5.300 vị trí việc làm cho lao động. Trung tâm đang có 19.850 vị trí việc làm đang tuyển dụng tại trung tâm, tập trung ở nhóm lao động phổ thông, dệt may - da giày, thời trang, kinh doanh - bán hàng, sản xuất - chế biến - lắp ráp".

Người lao động được doanh nghiệp tư vấn các vị trí việc làm tại ngày hội Ảnh: Phan Diệp

Hẹn lịch phỏng vấn ngay tại ngày hội việc làm

Bà Đào Thị Thủy Tiên, Trưởng phòng Tổng hợp Bưu điện trung tâm Gia Định chia sẻ: "Trước đây, đơn vị chúng tôi đăng tuyển nội bộ và kênh thông tin truyền thống. Đây là lần thứ 2 đơn vị tham gia ngày hội việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức. Lần này, chúng tôi cần mở rộng thị trường bán hàng nên tuyển thêm 20 nhân viên kinh doanh, 5 nhân viên bách hóa bưu điện, 10 giao dịch viên, lương cơ bản 6 triệu đồng/tháng chưa tính thưởng doanh số".



Trong sáng 14.8, Bưu điện trung tâm Gia Định nhận được 20 phiếu thông tin, có 5 người đã đồng ý phỏng vấn trực tiếp theo lịch hẹn.

Bà Thủy Tiên chia sẻ, việc tuyển dụng qua kênh tham gia ngày hội việc làm hiệu quả hơn so với các tuyển dụng truyền thống trước đây.

Ngoài ra, phía bưu điện còn có cơ hội gặp nhiều doanh nghiệp, đa dạng ngành nghề khác nhau, đôi bên đã trao đổi, kết nối để thực hiện một số hoạt động trong tương lai.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi được học hỏi, tiếp cận nhiều phương thức tuyển dụng mới mẻ từ các đơn vị, đồng thời tiếp cận nhiều người, nhiều đối tượng đang có nhu cầu tìm việc", bà Thủy Tiên cho biết.

Bưu điện trung tâm Gia Định tư vấn cho ứng viên Ảnh: Phan Diệp

Chị Kim Thoa (37 tuổi, ở phường Hiệp Bình, TP.HCM) chia sẻ, chị đến ngày hội việc làm với mục đích được trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về nhu cầu ứng tuyển của mình.

"Tôi mong muốn tìm việc ở vị trí nhân viên văn phòng, hành chính nhân sự mức lương khoảng 10 triệu đồng. Tham khảo nhiều đơn vị tại ngày hội, tôi cũng 'chấm' được vài nơi, tuy nhiên lương chưa như kỳ vọng nên tôi sẽ tiếp tục theo dõi trên trang website của trung tâm", chị Kim Thoa chia sẻ.

Bà Hạnh Thục nhấn mạnh, ngày hội việc làm là dịp để doanh nghiệp và ứng viên gặp gỡ, trao đổi về nhu cầu tuyển dụng và tìm việc của đôi bên. Hằng ngày, trung tâm vẫn tiếp nhận tư vấn việc làm trực tiếp tại đơn vị và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp trong thành phố.

Có doanh nghiệp tuyển 300 lao động

Tại điểm tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và giới thiệu việc làm 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn (TP.HCM), anh Xuân Tín, nhân viên phòng nhân sự, Công ty TNHH Din Sen - chuyên lĩnh vực may quần áo xuất khẩu, hợp tác với các hãng thời trang như Adidas, The North Face…, cho biết công ty đang có nhu cầu tuyển 300 nhân viên may mặc và khoảng 5 - 6 nhân viên văn phòng.

Nhiều lao động trẻ có mặt tại ngày hội tư vấn việc làm miễn phí Ảnh: Phan Diệp

Sáng nay, trong nhiều người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, có người nán lại để điền thông tin, nghe tư vấn từ nhân viên nhân sự của công ty về nhu cầu tuyển dụng. Công ty có trụ sở chính ở Q.Tân Phú cũ, TP.HCM, có 100% vốn ở Đài Loan.

"Nhiều người hỏi về yêu cầu ứng tuyển vào vị trí nhân viên văn phòng, chúng tôi sẽ căn cứ vào thông tin cá nhân, hồ sơ xin việc để liên hệ và có lựa chọn phù hợp với vị trí ứng tuyển. Với nhân viên may mặc, công ty ưu tiên những người có tay nghề, còn nhân viên văn phòng sẽ ưu tiên những người có khả năng về tiếng Anh hay tiếng Trung cơ bản, sử dụng máy tính thành thạo. Đến nay, chúng tôi đã tuyển được khá nhiều nhân viên và sẽ tiếp tục tuyển dụng khoảng vài tháng nữa, cho đến khi đủ số lượng", anh Xuân Tín cho hay.

Anh Phù Chí Huy Khang, Trưởng phòng tuyển dụng Công ty Concentrix cho biết, đơn vị đang cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng, telesales sữa dinh dưỡng mức lương từ 8 - 25 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, có vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn... phù hợp với sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ, thu nhập từ 10 - 25 triệu đồng/tháng.

Nhân viên tư vấn việc làm Công ty Concentrix Ảnh: Phan Diệp

6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã tổ chức 43 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 141.154 lượt người. Phối hợp các công ty có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.



Doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm có thể tìm được ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp là cầu nối cung - cầu trong chuỗi cung ứng thị trường lao động ở TP.HCM.