Hàng triệu lao động dệt may, da giày, điện tử đối diện nguy cơ bị thay thế

Thông tin trên được bà Vi Thị Hồng Minh, Phó giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động (VCCI), chia sẻ tại hội thảo "Phát triển nhân lực - điều kiện tiên quyết cho kinh tế số và tăng trưởng xanh" do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với VCCI cùng Báo Lao Động tổ chức chiều 11.8.

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội thảo ẢNH: HẢI NGUYỄN

Theo bà Vi Thị Hồng Minh, việc chuẩn bị và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu "số hóa" và "xanh hóa" là nhiệm vụ cần ưu tiên trong hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, thách thức về nguồn nhân lực trong chuyển đổi số - xanh đang là một vấn đề, đặc biệt là thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chất lượng cao. Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin, công nghiệp số của Việt Nam khoảng 150.000 kỹ sư/năm, nhưng hiện mới đáp ứng được 40 - 50%. Riêng nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là 5.000 - 10.000 kỹ sư/năm, song khả năng đáp ứng chưa đến 20%.

Dự báo đến 2030, chúng ta cần 2,5 triệu nhân sự phục vụ chuyển đổi số, chưa kể nhu cầu nhân lực cho các ngành năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh.

Các ngành như dệt may, da giày, lắp ráp điện tử... sử dụng hàng triệu lao động đối diện nguy cơ 70% việc làm bị thay thế bởi robot và AI trong 10 năm tới.

Ông Nguyễn Phong Anh, chuyên gia đào tạo AI (Dự án Nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo sinh META - VNU), cho biết hiện nay AI phát triển quá nhanh, dẫn đến sức ép khổng lồ của đối với doanh nghiệp, người lao động .

"Hiện nay, có tình trạng rất thiếu người lao động cho tác vụ công nghệ cao, nhưng thừa lao động trình độ thấp. Điều này có thể dẫn đến việc ở trên là người được hưởng lương rất cao; dưới cùng là người không có công nghệ, không có đào tạo. Do vậy, đào tạo lại là sống còn của doanh nghiệp; phải tìm cách tự đào tạo lại", ông Anh nêu ý kiến.

Đầu tư cho người lao động là khoản "tiết kiệm" lớn nhất cho tương lai

Nhằm bảo đảm cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, ông Nguyễn Khánh Long, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho rằng cần cần ban hành chiến lược quốc gia về phát triển nhân lực gắn với chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, trong đó cần xác định rõ mục tiêu, tầm nhìn và định hướng thống nhất từ T.Ư đến địa phương về phát triển nhân lực đáp ứng đồng thời hai xu thế chủ đạo là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Theo ông Long, chiến lược tăng trưởng xanh và kế hoạch chính sách việc làm, xác định rõ nhóm ngành ưu tiên đến năm 2030, như: công nghệ thông tin, AI, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, logistics carbon thấp, sản xuất thông minh, du lịch bền vững…

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh: "Việc đầu tư cho người lao động hôm nay là khoản tiết kiệm lớn nhất cho tương lai - không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả xã hội. Chúng ta không thể nói đến tăng trưởng xanh hay chuyển đổi số nếu không đồng thời thay đổi cách nhìn nhận, đối xử và đầu tư cho con người".

Là tổ chức đại diện cho người lao động, bà Xương cho biết Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tăng cường hỗ trợ công đoàn cơ sở thúc đẩy đào tạo kỹ năng mới, kỹ năng số, kỹ năng xanh cho người lao động sao cho phù hợp. Mở rộng liên kết giữa công đoàn - doanh nghiệp - cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cầu nối chính sách, bảo đảm người lao động được tiếp cận công bằng và đầy đủ các thông tin về cơ hội phát triển trong mô hình kinh tế mới.



