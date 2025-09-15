Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vì sao TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/09/2025 13:38 GMT+7

TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng là thông tin được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần thứ 4.

Ngày 15.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 4. Hội nghị do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM và các phó bí thư Thành ủy đồng chủ trì.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm. Bên cạnh đó là xem xét, góp ý về văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các công tác chuẩn bị đại hội.

TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 4 sáng 15.9

ẢNH: DIỆU MI

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Lưu Quang cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2025, nhiệm vụ của TP.HCM rất nặng nề và cấp bách. Có khoảng 8 nhiệm vụ TP.HCM cần tập trung thực hiện trong giai đoạn này.

Trong đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, Thường trực Thành ủy quyết định tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng. TP.HCM có cơ chế, thẩm quyền để thực hiện việc này.

Ông Trần Lưu Quang giải thích, TP.HCM cần có cơ quan chuyên môn giải quyết quy hoạch. Đó là quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của TP.HCM với hơn 14 triệu dân, hơn 7.000 km2.

TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng - Ảnh 2.

TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng

ẢNH: DIỆU MI

Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, có ý kiến gợi ý thuê chuyên gia tư vấn hàng đầu của nước ngoài, tiền từ xã hội hóa, nhưng ông Trần Lưu Quang lưu ý hiện chưa có sở nào tham mưu. Do vậy, cần phải làm sớm, "chậm giờ nào là dở việc đó".

Bên cạnh đó, ngoài quy hoạch phát triển chung còn quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng và các quy hoạch khác phải cùng được thực hiện với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để thống nhất phát triển, thu hút đầu tư.

Trước đó, đầu năm 2025, TP.HCM thành lập Sở Giao thông công chánh trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông vận tải và tiếp nhận Văn phòng thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng - Ảnh 3.

Bí thư Trần Lưu Quang cho hay, có khoảng 8 nhiệm vụ TP.HCM cần tập trung thực hiện trong giai đoạn này

ẢNH: DIỆU MI

TP.HCM cũng thành lập Sở Xây dựng được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Gần đây nhất, TP.HCM thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông công chánh và Sở Xây dựng, chính thức hoạt động từ ngày 1.5.2025.

