Ngang nhiên xây nhà xưởng rộng cả ngàn m2 để... chờ bồi thường

Ngày 1.4, đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã có buổi kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng đường điện 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn đi qua địa bàn xã Yên Kiện (H.Đoan Hùng, Phú Thọ).

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (bên phải, hàng đầu) cùng cán bộ trong đoàn kiểm tra ẢNH: PHẠM HẢI

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định một số hộ dân sau khi nắm bắt được dự án sẽ đi qua phần diện tích đất của mình nên đã chủ động xây dựng, cơi nới các công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng và đất ở.

Đây là các công trình kiên cố nhưng được xây dựng rất tạm bợ, bằng các vật liệu rẻ tiền, như sàn nền sử dụng bằng các loại gỗ tạp, tôn lợp chắp vá, trần vách 2 lớp, không có móng…

Với kiểu xây dựng nêu trên, dù các công trình chưa hoàn thiện nhưng đã xảy ra hiện tượng sụt lún, sạt lở, gây mất an toàn.

Ngoài ra, các hộ dân còn trồng mới nhiều diện tích cây ăn quả, cây lấy gỗ…, với mục đích chờ được các cơ quan chức năng kiểm đếm, để hưởng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án.

Nhiều nhà xưởng được dựng tạm bợ để chờ bồi thường

ẢNH: PHẠM HẢI

Bên trong các nhà xưởng được thi công tạm bợ ẢNH: PHẠM HẢI

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, những hành vi trên là vi phạm pháp luật, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà còn gây bức xúc cho các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, đồng thời làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá, vụ việc liên quan tới an ninh trật tự, do đó cần giải quyết dứt điểm theo tinh thần "thượng tôn pháp luật", nếu không sẽ tạo ra "hiệu ứng dây chuyền", người dân sẽ bắt chước vi phạm trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các địa phương, ở các công trình khác.

Người đứng đầu Công an tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ cần xác minh làm rõ hành vi của các cá nhân, đơn vị liên quan; nếu có sai phạm trong trục lợi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.