Đời sống

Nhờ 'thần đèn' di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/09/2025 08:32 GMT+7

Không đạt được thỏa thuận với chủ đất, ông Đỗ Văn Hữu (P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) cho biết sẽ thuê 'thần đèn' di dời căn nhà xây nhầm sang đúng vị trí đất của mình.

Ngày 25.9, ông Đỗ Văn Hữu (khu Kiền Bái, P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) thông tin, gia đình đã bàn bạc và thống nhất nhờ "thần đèn" can thiệp, di chuyển ngôi nhà hai tầng xây nhầm, trả lại mảnh đất hợp pháp cho bà Trần Thị Kim Loan (P.An Hải, TP.Hải Phòng).

Nhờ 'thần đèn' di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Căn nhà 2 tầng ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm trên đất của bà Loan

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Hữu, từ nhiều tháng qua gia đình ông tìm cách thương lượng để mua lại mảnh đất nhưng bà Loan tránh mặt không đồng ý. 

"Nếu không đạt được thỏa thuận thì chúng tôi sẽ nhờ dịch vụ di dời công trình. Như vậy vừa giữ được tài sản, vừa tránh tranh chấp kéo dài", ông Hữu nói.

Nhờ 'thần đèn' di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Theo người dân địa phương, ông Hữu cố tình xây nhầm đất để tránh gần khu mộ

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Hồ sơ vụ việc cho thấy, tháng 10.2024 bà Loan nhận chuyển nhượng thửa đất 60 m2 tại xã Kiền Bái (H.Thủy Nguyên cũ), được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ít tuần sau, bà phát hiện ông Hữu thuê thợ dựng nhà trên đúng thửa đất này. 

Đáng chú ý, tại buổi đối thoại tháng 11.2024, chính quyền xã đã xác định sai phạm và yêu cầu dừng thi công, nhưng ngôi nhà vẫn được hoàn thiện.

Ngày 11.8.2025, TAND Khu vực I - TP.Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Hữu tháo dỡ công trình, trả lại đất cho bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu kháng cáo và tiếp tục ở trong căn nhà. Tổ dân khu phố cho rằng việc "xây nhầm" này thực chất là do ông Hữu muốn tránh khu mộ gần đó và chọn vị trí thuận tiện giao thông.

Phương án thuê "thần đèn" di dời nhà của ông Hữu được xem là động thái gây chú ý, thay cho việc tháo dỡ như quyết định của bản án sơ thẩm.

Tin liên quan

Vụ 'xây nhầm nhà' trên đất người khác: Tổ trưởng dân phố nói gì?

Vụ 'xây nhầm nhà' trên đất người khác: Tổ trưởng dân phố nói gì?

Tổ dân khu phố nơi xảy ra vụ xây nhầm nhà ở P.Thiên Hương (Hải Phòng) khẳng định ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất của hộ khác bất chấp nhiều lần bị nhắc nhở, lập biên bản và yêu cầu dừng thi công.

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Gửi đơn tố cáo đến công an

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Chủ đất tố người vi phạm cố tình chiếm giữ

Khám phá thêm chủ đề

xã Kiền Bái xây nhầm nhà Thần đèn TP.Hải Phòng
Bình luận (0)

