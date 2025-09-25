Nhờ 'thần đèn' di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng

Ngày 25.9, ông Đỗ Văn Hữu (khu Kiền Bái, P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) thông tin, gia đình đã bàn bạc và thống nhất nhờ "thần đèn" can thiệp, di chuyển ngôi nhà hai tầng xây nhầm, trả lại mảnh đất hợp pháp cho bà Trần Thị Kim Loan (P.An Hải, TP.Hải Phòng).

Căn nhà 2 tầng ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm trên đất của bà Loan ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Hữu, từ nhiều tháng qua gia đình ông tìm cách thương lượng để mua lại mảnh đất nhưng bà Loan tránh mặt không đồng ý.

"Nếu không đạt được thỏa thuận thì chúng tôi sẽ nhờ dịch vụ di dời công trình. Như vậy vừa giữ được tài sản, vừa tránh tranh chấp kéo dài", ông Hữu nói.

Theo người dân địa phương, ông Hữu cố tình xây nhầm đất để tránh gần khu mộ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Hồ sơ vụ việc cho thấy, tháng 10.2024 bà Loan nhận chuyển nhượng thửa đất 60 m2 tại xã Kiền Bái (H.Thủy Nguyên cũ), được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ít tuần sau, bà phát hiện ông Hữu thuê thợ dựng nhà trên đúng thửa đất này.

Đáng chú ý, tại buổi đối thoại tháng 11.2024, chính quyền xã đã xác định sai phạm và yêu cầu dừng thi công, nhưng ngôi nhà vẫn được hoàn thiện.

Ngày 11.8.2025, TAND Khu vực I - TP.Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Hữu tháo dỡ công trình, trả lại đất cho bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu kháng cáo và tiếp tục ở trong căn nhà. Tổ dân khu phố cho rằng việc "xây nhầm" này thực chất là do ông Hữu muốn tránh khu mộ gần đó và chọn vị trí thuận tiện giao thông.

Phương án thuê "thần đèn" di dời nhà của ông Hữu được xem là động thái gây chú ý, thay cho việc tháo dỡ như quyết định của bản án sơ thẩm.