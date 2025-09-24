Hải Phòng thành lập khu thương mại tự do trong năm 2025

UBND TP.Hải Phòng vừa trình Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng, với tổng diện tích khoảng 6.292 ha, nằm trong Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Kinh tế biển Hải Phòng năm 2025 đầy sôi động ẢNH: N.H

Đây sẽ là khu thương mại tự do tổng hợp, gồm các phân khu sản xuất, cảng và hậu cần cảng - logistics, khu thương mại dịch vụ và các loại hình chức năng khác.



Khu vực này được phân bố tại 3 vị trí: gần 2.923 ha tại các xã Chấn Hưng, Hùng Thắng (Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng); hơn 1.077 ha thuộc Khu công nghiệp nam Đình Vũ và khu phi thuế quan nam Đình Vũ (Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải); và khoảng 2.292 ha trên đảo Cát Hải.

Theo lộ trình, giai đoạn 2025 - 2030, thành phố sẽ hoàn thiện khung pháp lý, hạ tầng, thí điểm cơ chế chính sách đặc thù. Ngay trong năm 2025, khu thương mại tự do sẽ được thành lập, áp dụng trước một số chính sách tại khu vực Đình Vũ - Cát Hải, đồng thời khởi động quy hoạch và đầu tư hạ tầng tại khu vực phía nam.

Cảng Hải Phòng liên tục đón tàu hàng cỡ lớn ẢNH: N.

Giai đoạn 2030 - 2035, Hải Phòng sẽ hoàn thiện toàn diện hạ tầng, mở rộng quy mô, đồng thời triển khai các ưu đãi để thu hút đầu tư vào công nghiệp xanh, công nghệ sinh học, dịch vụ R&D, tài chính công nghệ và logistics số.

Cho ý kiến về việc thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc thành lập khu thương mại tự do là "bước đi chiến lược" nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, trung tâm công nghiệp và logistics hàng đầu cả nước, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2025 - 2030 đạt 13 - 14%/năm.

Ông Châu lưu ý, mô hình quản lý của khu thương mại tự do phải hiện đại, thông minh, đảm bảo nguyên tắc "một cửa, một đầu mối", phù hợp quy định pháp luật trong nước và quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng - an ninh, cân đối nguồn thu ngân sách.

Hải Phòng cũng ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo hệ sinh thái sản xuất - logistics hoàn chỉnh và chuỗi cung ứng vững chắc cho các ngành công nghiệp chủ lực. Với quy mô lớn và cơ chế đặc thù, Khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển mới, không chỉ cho thành phố cảng mà còn cho toàn vùng Bắc bộ.