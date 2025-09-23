Vụ 'xây nhầm nhà' trên đất người khác: Tổ trưởng dân phố nói gì?

Chiều 23.9, phóng viên Thanh Niên có mặt tại thôn 7, P.Thiên Hương (Hải Phòng), nơi có ngôi nhà 2 tầng do ông Đỗ Văn Hữu xây "nhầm" trên đất của bà Trần Thị Kim Loan (P.An Hải, Hải Phòng) đang khóa trái cửa. Đáng chú ý, cuối con ngõ cụt chỉ cách đó khoảng 60 m có một khu mộ của địa phương.

Ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất của người khác ở vị trí xa khu mộ, gần đường giao thông ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bà Nguyễn Thị Cừ (68 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố số 7, P.Thiên Hương) cho biết: "Ông Hữu vốn quê ở thôn 3, chuyển về thôn 7 từ cuối năm 2024. Khi ông ấy mua đất và xây dựng, không hề thông báo với tổ dân phố. Đến khi bà Loan phát hiện thì chúng tôi mới biết. Lúc đó, tổ dân phố đã báo cáo chính quyền, xã Kiền Bái khi đó có lập biên bản, nhưng rồi đâu vẫn vào đó".

Bà Cừ cho biết thêm, tổ dân phố cùng chính quyền nhiều lần vận động, yêu cầu dừng thi công, song ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà, rồi dọn vào ở. Thậm chí, khi công trình đã xây lên tầng 2, bà cùng đại diện chính quyền vẫn trực tiếp tới khuyên can, nhưng bất thành.

"Chúng tôi báo cáo liên tục, chụp ảnh gửi đi, nhưng ông ấy bất chấp. Đến khi thành 2 tầng kiên cố thì sự việc đã vượt ngoài khả năng của tổ dân", bà Cừ nói.

Theo người dân khu phố, cùng dãy với căn nhà của ông Hữu có 7 thửa đất mới được tách sổ, phân lô.

Căn nhà ông Đỗ Văn Hữu "xây nhầm" (khoanh ô màu đỏ) và thửa đất của ông này (khoanh ô màu vàng) ẢNH: N.H

Xây 'nhầm' nhà trên đất của người khác để tránh gần khu mộ?

Hồ sơ vụ việc cho thấy, ngày 19.10.2024, vợ chồng bà Loan nhận chuyển nhượng thửa đất 60 m2, được UBND H.Thủy Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chưa đầy 1 tháng sau, gia đình bà Loan phát hiện vợ chồng ông Hữu thuê thợ làm móng, dựng nhà trên đúng mảnh đất của mình.

Trong buổi đối thoại do UBND xã Kiền Bái tổ chức tháng 11.2024, ông Hữu giải thích rằng gia đình "xây nhầm vị trí" vì cũng có mua một lô đất khác, cách đó 4 thửa. Tuy nhiên, biên bản đã chỉ rõ sai phạm và yêu cầu dừng thi công. Tuy nhiên, công trình vẫn được hoàn thiện.

Bình luận về lý do xây nhầm nêu trên, một người dân trong ngõ nói: "Nếu thật sự nhầm thì sao biết chọn ngay thửa đất xa khu mộ nhất. Ông Hữu rõ ràng là muốn tránh xây gần khu mộ", .

Căn nhà ông Hữu "xây nhầm" ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Liên quan vụ việc, ngày 11.8, TAND Khu vực I - TP.Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Hữu tháo dỡ công trình, trả lại đất cho gia đình bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu đã nộp đơn kháng cáo, tiếp tục chiếm giữ căn nhà.

Trước đó, chính quyền xã Kiền Bái (H.Thủy Nguyên cũ) nhiều lần lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, song không được chấp hành. Bà Loan cho biết: "Từ lúc mới có móng, chúng tôi đã gửi đơn, báo cáo, kèm hình ảnh, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai. Đến giờ, thiệt hại nghiêm trọng lại đổ lên đầu gia đình tôi".

Hiện căn nhà "xây nhầm" vẫn tồn tại. Trong khi đó, vợ chồng bà Loan tiếp tục chờ phán quyết cuối cùng từ tòa án cấp phúc thẩm, với mong muốn sớm lấy lại mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận hợp pháp.