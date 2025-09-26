Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng: Mọi hành vi gây rối không thể qua mắt lực lượng chức năng

Ngày 26.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập gần 20 người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng.

Tụ tập gây náo loạn đường phố để 'sống ảo' trên TikTok

Trước đó, rạng sáng 21.9, hàng chục thanh thiếu niên hẹn nhau qua mạng xã hội, tụ tập trên tuyến đường 2 Tháng 9 - Cách Mạng Tháng 8 (TP.Đà Nẵng), mang theo hung khí, phóng nhanh lạng lách, nẹt pô, thậm chí ném chai thủy tinh ra đường... phát trực tiếp trên TikTok để “sống ảo”.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng truy xét, triệu tập nhóm thanh thiếu niên tham gia tụ tập gây rối trong đêm ẢNH: Đ.X

Hành vi liều lĩnh của nhiều nhóm thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đã khiến người dân bức xúc.

Ngay sau khi nhận tin báo, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động trinh sát phối hợp cùng các đơn vị, địa phương khẩn trương truy xét.

Trong thời gian ngắn, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã làm rõ, phân loại, xác định các nhóm gây rối, đa phần sinh từ năm 2000 đến 2006, thậm chí có cả những em mới 14 - 15 tuổi. Tang vật bị thu giữ gồm 16 xe máy, 1 ô tô, nhiều hung khí tự chế và 30 điện thoại di động.

Công an thu giữ nhiều tang vật vụ việc gồm nhiều xe máy độ chế, hung khí tự tạo và điện thoại di động ẢNH: Đ.X

Qua điều tra, các nhóm này rủ nhau nhập đoàn “đua xe”, cổ vũ, livestream, thậm chí mang theo dao phóng lợn, kiếm, bình xịt hơi cay... Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên thừa nhận đã hẹn nhau trên mạng xã hội để “thị uy” trong đêm.

Nhóm trẻ tham gia tụ tập gây rối mới chỉ 14 - 15 tuổi ẢNH: H.Đ

'Quả đấm thép' của Công an TP.Đà Nẵng

Bước vào giai đoạn mới sau sáp nhập, Công an TP.Đà Nẵng đã kiện toàn tổ chức, bổ sung thêm 2 tổ công tác 911 tại địa bàn Quảng Nam (cũ). Đến nay, toàn lực lượng có 7 tổ với 84 cán bộ, chiến sĩ, triển khai 126 lượt công tác với hơn 1.500 lượt cán bộ tham gia, mở rộng phạm vi tuần tra toàn thành phố.

Lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chăn, trấn áp tội phạm đường phố ẢNH: Đ.X

Lực lượng 911 đã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc gây rối và tạo sức răn đe, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Tổ công tác đặc biệt 911 tiếp tục là “quả đấm thép” trên mặt trận phòng, chống tội phạm đường phố, góp phần xây dựng TP.Đà Nẵng văn minh, an toàn, xứng đáng là “thành phố đáng sống”.

"Quả đấm thép" 911 triển khai đồng loạt biện pháp mạnh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định sẽ "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" đối với mọi hành vi gây rối trật tự, vi phạm pháp luật.

"Mọi hành động tụ tập, gây rối chắc chắn không thể qua mắt lực lượng chức năng và sẽ bị phát hiện, truy bắt, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Đây là thông điệp rõ ràng, thể hiện quyết tâm của Công an TP.Đà Nẵng trong việc giữ vững kỷ cương, trật tự đô thị, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân”, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.

Nói "không" với nội dung xấu trên mạng xã hội Theo Công an TP.Đà Nẵng, vụ việc các nhóm thanh thiếu cho thấy tác động tiêu cực của một số “trào lưu” trên mạng xã hội, kích động tâm lý hiếu thắng, thích thể hiện ở giới trẻ. Đáng chú ý, nhiều em chưa đủ 16 tuổi cũng bị lôi kéo tham gia. Để ngăn chặn từ gốc, gia đình, nhà trường và xã hội cần tiếp tục tăng cường quản lý con em; tăng cường giáo dục pháp luật và kỹ năng sống; các đoàn thể và tổ dân phố phát huy vai trò giám sát, phát hiện sớm, ngăn ngừa kịp thời. Đồng thời, Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo cộng đồng mạng cần nói “không” với việc cổ súy những nội dung kích động bạo lực, đua xe, chống đối lực lượng chức năng...



