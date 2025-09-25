Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Náo loạn đường phố vì quay clip 'sống ảo' trên TikTok

Huy Đạt
Huy Đạt
25/09/2025 09:52 GMT+7

20 người tụ tập chạy xe náo loạn đường phố TP.Đà Nẵng lúc rạng sáng rồi quay clip đăng TikTok 'sống ảo', bị công an triệu tập để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sáng 25.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập gần 20 người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 21.9 trên địa bàn P.Hải Châu. Những người này đã tụ tập, chạy xe náo loạn đường phố TP.Đà Nẵng lúc rạng sáng rồi quay clip đăng TikTok 'sống ảo'.

- Ảnh 1.

Công an triệu tập nhóm gây náo loạn đường phố, quay clip "sống ảo" trên mạng xã hội

ẢNH: Đ.X.

Theo điều tra, khoảng 3 giờ sáng 21.9, nhóm này hẹn nhau qua mạng xã hội, tụ tập điều khiển xe máy thành đoàn trên tuyến đường 2 Tháng 9 - Cách mạng Tháng 8 (TP.Đà Nẵng), gây nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương nhanh chóng triển khai truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 20 người liên quan đã bị triệu tập. Cơ quan công an cũng tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh thêm những người đi ô tô chạy theo, quay clip và phát tán trên mạng xã hội TikTok.

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đã hẹn nhau tụ tập, chạy xe theo nhóm để “gây chú ý”, thậm chí có va chạm giao thông với người đi đường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm răn đe, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

