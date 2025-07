Đà Nẵng: Khởi tố 8 bị can vụ truy sát khiến một nam thanh niên tử vong

Ngày 23.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 8 bị can về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can trong số này.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15.7, do mâu thuẫn từ trước, nhóm đối tượng do Võ Trần Huy Vũ (16 tuổi, trú xã Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cầm đầu khoảng 14 người mang theo hung khí, truy đuổi nhóm "Thành Tít" gồm 4 người qua nhiều tuyến đường quanh khu vực Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng.

Khi đến ngã tư Nguyễn Công Hoan - Cao Sơn Pháo (thuộc địa phận P.An Khê), một xe máy trong nhóm "Thành Tít" do Nguyễn Hồ Phi H. điều khiển đã va chạm xe tải, khiến H. cùng người đi cùng ngã xuống đường. Nhóm của Vũ lập tức ập đến, dùng gậy, tay chân và bình xịt hơi cay đánh hội đồng 2 nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng Nguyễn Hồ Phi H. đã tử vong tại bệnh viện sáng cùng ngày (15.7).

7 đối tượng bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án ẢNH: Đ.X

Chỉ vài giờ sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ mời làm rõ đối với 11 nghi phạm liên quan, trong đó có Nguyễn Mạnh Hưng, Võ Trần Huy Vũ, Đặng Thị Thanh Huỳnh Trang, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Quang Chính, Võ Lê Mạnh, Trần Thị Hoài Thương, Nguyễn Văn Tâm, Huỳnh Lê Bảo Quốc, Nguyễn Quỳnh Anh (từ 15 đến 23 tuổi, tất cả đều trú tại các phường, xã trên địa bàn TP.Đà Nẵng) và Trương Thị Kim Ngân (23 tuổi, trú tại TP.HCM).

Đáng chú ý, Võ Trần Huy Vũ và Võ Lê Mạnh mặc dù đều chưa đủ 16 tuổi nhưng đã tham gia vụ gây rối trật tự công cộng trước đó vào ngày 16.6, tuy nhiên cả 2 chưa bị xử lý do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can; riêng Trần Thị Hoài Thương bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.