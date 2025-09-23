Thoát chết hy hữu sau khi bị dây điện cứa đứt khí quản giữa đường

Ngày 23.9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đội ngũ y bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản do va phải dây điện sà thấp khi đang điều khiển xe máy điện.

Bệnh nhân là em P.T.A (17 tuổi, trú tại P.Ba Đồn, Quảng Trị), được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở nặng, vùng cổ sưng to do tràn khí dưới da.

Người nhà cho hay, A. gặp nạn khi đi xe máy điện và không may vướng vào dây điện sà xuống giữa đường, khiến khí quản bị tổn thương nghiêm trọng.

P.T.A sau ca phẫu thuật ẢNH: THANH LỘC

Theo bác sĩ CK2 Trần Linh Giang, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện, kết quả thăm khám và chụp CT Scan cho thấy bệnh nhân bị đứt rời khí quản, tràn khí nhiều vùng cổ và trung thất. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định mổ khẩn. Tuy nhiên, ca mổ gặp nhiều khó khăn bởi bệnh nhân không thể nằm ngửa để gây mê, do nguy cơ làm tình trạng khó thở trầm trọng hơn. Các bác sĩ buộc phải gây tê, mở vùng cổ để kiểm soát đường thở.

Khi phẫu thuật, ê kíp phát hiện khí quản dưới bị đứt và tụt sâu, gây trở ngại trong việc cố định để nối lại.

Bằng sự khéo léo, các bác sĩ đã khâu nối khí quản và xử lý vết thương vùng cổ. Sau ca mổ, bệnh nhân tạm ổn định, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị phục hồi tại bệnh viện.