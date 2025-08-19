Khối u khổng lồ bóp nghẹt khí quản, xâm lấn toàn bộ tuyến giáp của cụ ông

"Chỉ cần chậm trễ vài ngày, khối u ác trung thất có thể bịt kín hoàn toàn đường thở", Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, nói.

Phát hiện khối u "tử thần" bóp nghẹt khí quản

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết, trước đó ông L. cảm thấy khó thở từng cơn nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, kết quả chụp CT khiến ông và gia đình bàng hoàng một khối u khổng lồ với kích thước gần 11 cm, lan từ cổ xuống ngực, chèn ép nghiêm trọng khí quản, xâm lấn toàn bộ tuyến giáp và dính sát các mạch máu lớn. Chiều rộng nhất của đoạn khí quản hẹp chỉ còn khoảng 4,35 mm. Đây là tình trạng hẹp khí quản ở mức nặng và rất khó để kiểm soát đường thở. Kết quả kiểm tra hình ảnh còn cho thấy nhiều tổn thương rải rác ở phối, đặt nghi vấn ung thư đã lan rộng.

Việc điều trị càng thêm nan giải khi người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp: bệnh mạch vành ba nhánh (đã đặt stent), suy giáp và tăng huyết áp.

Ngày 19.8, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh cho biết, đây là ca bệnh cực kỳ phức tạp. Khối u bao quanh và xâm lấn, bóp chặt khí quản gây hẹp nặng, lan rộng đến vùng trung thất trước - trên, xâm lấn các nhánh động mạch trên quai, tĩnh mạch vô danh và tĩnh mạch chủ trên, đe dọa tính mạng người bệnh. Do đó, phẫu thuật cần được khẩn trương tiến hành để loại bỏ khối u và tái tạo đường thở cho người bệnh.

Khối u với kích thước gần 11 cm, lan từ cổ xuống ngực, chèn ép nghiêm trọng khí quản ẢNH: BSCC

Quyết định khó khăn trong cuộc hội chẩn

Ca bệnh này được đánh giá là đặc biệt khó khăn trong gây mê và đặt nội khí quản do bướu giáp to và u trung thất chèn ép lên khí quản. Chiều rộng nhất của đoạn khí quản hẹp chỉ 4,35 mm, trong khi ống nội khí quản thường dùng cho người trưởng thành có đường kính lớn hơn 10 mm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Thu Hương, Phó giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, trường hợp này không thể mở khí quản chủ động phía dưới đoạn hẹp khí quản để duy trì thông khí khi gây mê, bởi vị trí hẹp quá thấp và bị khối u chèn ép xung quanh. Việc đặt ống nội khí quản gần như không thể thực hiện theo cách thông thường, luồng khí lưu thông không đủ để duy trì oxy cho người bệnh. Nếu không đặt được ống nội khí quản, người bệnh có thể tử vong ngay trên bàn mổ.

Trước tình huống hiếm gặp, cuộc hội chẩn khẩn cấp toàn viện đã diễn ra nhằm đánh giá toàn diện phương án điều trị và xây dựng kế hoạch ứng phó cho mọi tình huống có thể xảy ra.

"Chúng tôi đã giải thích kỹ về tính phức tạp và nguy cơ của phẫu thuật cho người bệnh và thân nhân. Trước sự mong muốn tha thiết được phẫu thuật của người bệnh và gia đình, chúng tôi quyết định chuẩn bị mọi khâu thật kỹ lưỡng, đưa ra mọi tình huống dự phòng. Tất cả dốc hết sức mình để phẫu thuật thành công cứu người bệnh", thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân Ảnh: T.H

3 giờ "căng não" trên bàn mổ

9 giờ 30 phút sáng, người bệnh được gây mê nội khí quản. Ê kíp phẫu thuật phối hợp cùng ê kíp gây mê hồi sức, bắt đầu rạch da hình chữ T từ cổ xuống giữa ngực, sau đó cưa bán phần xương ức để mở đường vào trung thất - nơi khối u khổng lồ đang "ôm trọn" khí quản. Trong quá trình phẫu thuật, một phần mô u được cắt gọn bằng dao siêu âm và gửi đi sinh thiết. Kết quả trả về cho thấy đây là ung thư ác tính.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ toàn bộ khối u trung thất và tuyến giáp để bảo tồn các mạch máu lớn. Quá trình cầm máu được kiểm soát chặt chẽ trước khi đóng xương ức bằng chỉ thép. Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 giờ, nhưng lượng máu mất đi chỉ khoảng 450 ml - đây là một con số đáng kinh ngạc đối với một ca mổ phức tạp như thế này.

"Ca phẫu thuật đã huy động 3 bác sĩ gây mê. Điều đó phản ánh mức độ nghiêm trọng của ca bệnh và yêu cầu phối hợp tối đa để giữ vững đường thở cho người bệnh. Đó là sự cố gắng của tất cả mọi người, từ phẫu thuật viên, gây mê đến điều dưỡng", bác sĩ Hương chia sẻ.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển về theo dõi tại khoa Ngoại lồng ngực. Vài ngày sau đó, người bệnh đã có thể hít thở một cách nhẹ nhàng, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường, đã có thể trò chuyện thoải mái với người thân mà không còn cảm giác khó thở như trước.