TP.HCM: Hơn 200 mẹ bầu tham gia Ngày hội sữa mẹ của Bệnh viện Phương Nam

Ngày hội mang đến nhiều thông tin hữu ích cho mẹ bầu và bố bỉm, từ lý thuyết đến thực hành, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bác sĩ và nữ hộ sinh giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Phương Nam.

Hơn 200 ba mẹ tham gia sự kiện Ngày hội Sữa mẹ là chân ái của Bệnh viện Phương Nam.

Nuôi con bằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, tốt nhất cho trẻ

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thiên Thảo - Phó khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Phương Nam nhấn mạnh, nuôi con bằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ không chỉ chứa vitamin, khoáng chất, chất béo, protein mà còn dồi dào kháng thể, giúp trẻ dễ hấp thu, tăng miễn dịch và phát triển cân nặng đúng mốc. Việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời là nền tảng quan trọng cho sức khỏe lâu dài của trẻ.

Trong phần chia sẻ, hotmom Thanh Trần đã xóa bỏ nỗi lo ‘ngực lép ít sữa’ bằng chính trải nghiệm của mình. Lúc đầu cô và mẹ cũng lo ngực lép sẽ không có sữa nên đem theo sữa công thức, nhưng sau sinh, sữa về dồi dào, đủ nuôi cả bé bú mẹ hoàn toàn. Thanh Trần nhắn nhủ: ‘Các mẹ không nên quá lo lắng, cơ thể sẽ tự điều tiết lượng sữa phù hợp cho con. Quan trọng là mẹ giữ tinh thần thoải mái và cho con bú thường xuyên’.

BS CKII Huỳnh Thiên Thảo, Miss Thu Nương, hotmom Thanh Trần chia sẻ tại tọa đàm.

Một câu hỏi khác mà các mẹ trẻ quan tâm là: Cho con bú mẹ trực tiếp hay bú bình thì tốt hơn? - Miss Thu Nương cho rằng, mỗi cách đều có khó khăn và thuận lợi riêng. Ban đầu, cô chọn cho con bú mẹ trực tiếp, kết hợp da kề da để tăng gắn kết. Nhưng khi bé được 3-4 tháng tuổi, bị nghẹt mũi và khó bú mẹ, cô phải cho bé chuyển sang bú bình.

’Dù vất vả hơn, nhưng tôi luôn tự nhủ, giai đoạn này sẽ nhanh chóng trôi qua, con rồi sẽ lớn, và quan trọng là con vẫn được nuôi dưỡng bằng nguồn sữa mẹ quý giá,’ Thu Nương nói.

Các mẹ hào hứng đặt câu hỏi cho chuyên gia.

Một câu hỏi phổ biến khác: Sữa non có thực sự quan trọng? - Bác sĩ Huỳnh Thiên Thảo nhấn mạnh, sữa non chính là ‘vaccine tự nhiên’ đầu đời cho trẻ, chứa nhiều kháng thể giúp chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Vì vậy, các mẹ nên cố gắng cho bé bú sớm trong vòng một giờ sau sinh.

Không chỉ lắng nghe chia sẻ, các gia đình còn được thực hành kỹ năng thiết yếu như tư thế cho bé bú đúng, massage kích sữa, xử trí khi trẻ sặc sữa… giúp cha mẹ tự tin hơn trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Nhân viên y tế Bệnh viện Phương Nam hướng dẫn kỹ năng cho bé bú, vỗ ợ cho các mẹ bầu.

Không khí ngày hội thêm phần sôi động với gian hàng mẹ & bé, minigame, tham quan sản phẩm và bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị.

Chị Hảo Ngọc (26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ đây là lần mang thai thứ ba của mình. Hai bé đầu, chị đều nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trực tiếp và hiện các bé đều phát triển khỏe mạnh. Ở lần mang thai này, chị dự định sinh tại Bệnh viện Phương Nam nên tham gia ngày hội để cập nhật thêm kiến thức chăm sóc mẹ và bé.

Tương tự, chị Đoàn Thị Đoan My (37 tuổi, TP.HCM) cũng đang trong lần mang thai thứ ba và lựa chọn Bệnh viện Phương Nam để đồng hành trong hành trình vượt cạn.

‘Hôm nay đến với ngày hội tôi rất vui khi gặp gỡ các đồng bầu, được lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia cũng như kinh nghiệm thực tế từ các mẹ khác,’ chị Đoan My bày tỏ..

Bệnh viện Phương Nam triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ

Hiện Bệnh viện Phương Nam triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng mẹ bầu trong suốt hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ khi khám thai đến lúc sinh và thời gian lưu viện sau sinh. Mẹ bầu được tư vấn lợi ích sữa mẹ, kích thước dạ dày của trẻ theo từng ngày tuổi; ngay khi bé chào đời sẽ được da kề da, bú sớm và hướng dẫn nhận biết dấu hiệu đói. Trong thời gian lưu viện, sản phụ tiếp tục được hỗ trợ tư thế và cách ngậm bắt vú đúng để nuôi con hiệu quả.

‘Các hoạt động hướng đến nuôi con bằng sữa mẹ tại Bệnh viện Phương Nam bao gồm cả các lớp hướng dẫn dành cho sản phụ nội trú, nhằm giúp mẹ bầu và sản phụ có đủ kiến thức, sự tự tin và sẵn sàng nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Qua đó, trẻ sẽ được hưởng trọn vẹn lợi ích từ nguồn dinh dưỡng quý giá trong 1.000 ngày đầu đời’ - Thạc sĩ bác sĩ Trần Hà Phương Tâm, bác sĩ Nhi & Sơ sinh, Bệnh viện Phương Nam cho biết.