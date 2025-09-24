Vụ Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, hoa hậu Thùy Tiên đã được xử lý nghiêm minh

Ngày 24.9, Sở Công thương TP.Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức hội thảo "Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử - giải pháp phát triển bền vững ngành bán lẻ TP.Đà Nẵng".

Rất nhiều luồng giao dịch xuyên biên giới

Phát biểu tại hội thảo, thượng tá Trần Nhất Chí, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, cho biết trong năm 2024, cơ quan công an đã xử lý khoảng 3.000 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Phổ biến nhất là các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng cấm…

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vi phạm liên quan đến quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm và sử dụng trái phép hình ảnh người nổi tiếng ngày càng gia tăng.

Thượng tá Trần Nhất Chí, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thượng tá Trần Nhất Chí lấy ví dụ từ những vụ việc gây xôn xao dư luận như Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục… để nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng đã và đang vào cuộc xử lý nghiêm túc.

"Những vụ việc như các KOLs quảng cáo thổi phồng công dụng kẹo Kera đã được xử lý rất nghiêm minh," thượng tá Chí nói.

Ông cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến các vụ việc này phổ biến là do tâm lý người tiêu dùng dễ tin vào quảng cáo, đặc biệt là từ những người có sức ảnh hưởng (KOLs), cùng với tâm lý ham rẻ, đồng thời cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật trên các sàn thương mại điện tử, bán hàng online gần đây.

Cụ thể, công tác quản lý thuế, hóa đơn điện tử chưa chặt chẽ và chưa theo sát sự phát triển của thương mại điện tử. Chế tài xử lý thiếu răn đe, chưa đủ mạnh.

Mặt khác, rất nhiều luồng giao dịch xuyên biên giới được thực hiện trong khi máy chủ lại đặt ở nước ngoài. Công nghệ ẩn danh, mỗi người có thể lập nhiều tài khoản ảo… cũng khó khăn để kiểm soát dòng tiền, truy xuất thông tin, xử lý các hành vi vi phạm.

Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, để xây dựng một môi trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh và bền vững, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, địa phương, và đặc biệt là sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ông đề nghị các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm xác thực thông tin người bán hàng, công khai xử lý các trường hợp vi phạm, và tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng.

Mạnh dạn thay đổi tư duy

Theo cơ quan chức năng, tổng giá trị giao dịch qua thương mại điện tử năm 2024 đạt gần 14 tỉ USD, và dự kiến sẽ cán mốc 15,4 tỉ USD vào năm 2025.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương), cho rằng xu hướng mua hàng thương mại điện tử đang tăng rất nhanh. Một tỉ lệ lớn hàng hóa bán được đến từ những người có ảnh hưởng.

Việt Nam hiện nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng mua sắm trực tuyến nhanh nhất thế giới.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo Kera trên livestream ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Tuấn, hiện nay, thương mại điện tử không còn là công cụ mà trở thành động lực chính của ngành bán hàng, người mua ở đâu thì nhà bán hàng ở đó.

Mặt khác, những dư địa từ thương mại điện tử đòi hỏi các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh nhanh chóng nắm cơ hội. Ngược lại, lĩnh vực này cũng đang có nhiều thách thức, rủi ro.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho rằng với dân số hơn 3 triệu người cùng hệ thống siêu thị, chợ truyền thống, trung tâm thương mại rộng khắp… ngành bán lẻ Đà Nẵng đang rất sôi động.

Ông Trần Chí Cường, cũng khuyến khích các tiểu thương, doanh nghiệp trên địa bàn mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang kết hợp với thương mại điện tử để mở rộng kênh tiêu thụ, tận dụng tối đa tiềm năng của thị trường.