VKS tối cao truy tố Hằng 'du mục', hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội lừa dối khách hàng, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

5 người này gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "du mục"), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên HĐQT; Lê Thành Công, thành viên HĐQT; và Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Ba bị can từ trái qua: hoa hậu Thùy Tiên, Hằng "du mục" và Quang Linh Vlog ẢNH: T.H

Hoa hậu Thùy Tiên sai phạm thế nào?

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 7.2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm bị can Tuấn Linh, Hằng "du mục" và Quang Linh Vlog bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến; đồng thời kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%.

Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm kẹo Kera.

Thành phần theo công bố của kẹo Kera cho thấy, sản phẩm này chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả, chiếm tới 28,13%.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Công ty Chị Em Rọt thì không tiến hành giám sát sản xuất. Đặc biệt, kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Bất chấp những thông tin trên, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt vẫn thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm bị can tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2 - 3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể…

Kết quả điều tra xác định, Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng số tiền hơn 5,6 tỉ đồng.

Từ tháng 12.2024 đến tháng 1.2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.000 khách hàng, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị can Hằng "du mục", Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.

Trong đó, Hằng "du mục" thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Quang Linh Vlog thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Hoa hậu Thùy Tiên được cha nộp hơn 3 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Chất xơ thì ít, chất nhuận tràng thì nhiều

Cơ quan điều tra quyết trưng cầu giám định đối với vật chứng thu giữ là kẹo Kera, cho thấy trong 100 gam kẹo chỉ có 1,01 gam chất xơ. Mẫu gửi giám định cũng không phát hiện 10 loại bột rau củ quả như trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt.

Chưa kể, mẫu gửi giám định còn tìm thấy sorbitol, hàm lượng sorbitol trung bình là 33,8%. Sorbitol thuộc nhóm thuốc nhuận tràng có tác dụng tăng tiết mật và nhuận mật, kích thích nhu động ruột và tiết dịch vị, được chỉ định sử dụng điều trị đầy bụng, chậm tiêu, buồn nôn; có tác dụng phụ gây nguy cơ gây ỉa chảy và đau bụng.

Căn cứ theo quy định Nghị định số 98/2020, mẫu "thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies" gửi giám định là hàng giả.

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác minh, Công ty Chị Em Rọt đã công bố chính sách hoàn tiền trên Facebook "KERA VIETNAM". Tính đến ngày 28.8, công ty này đã hoàn trả hơn 1,3 tỉ đồng cho 3.798 khách hàng đã mua 9.692 hộp kẹo Kera.

Theo Viện KSND tối cao, hành vi của nhóm bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt đã xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của hàng chục nghìn người tiêu dùng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của xã hội.

Việc quảng bá sai sự thật với sự tham gia của những người nổi tiếng, khiến cho mức độ lừa dối trở nên nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Vụ án là lời cảnh tỉnh với những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh gian dối, đồng thời khẳng định quyết tâm của cơ quan tố tụng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.