Hoa hậu Thùy Tiên được bố nộp hơn 3 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng

Trong vụ án nhóm KOL lừa dối khách hàng bán kẹo Kera giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố 5 bị can, gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021; Nguyễn Thị Thái Hằng (KOL Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Tập đoàn Chị Em Rọt và Lê Thành Công, Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng về tội lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo bán kẹo Kera ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài 5 bị can bị đề nghị truy tố kể trên, C01 còn khởi tố 6 bị can khác, trong đó có Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life (Công ty Asia) và vợ là Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc Công ty Asia. Hành vi của nhóm này sẽ được xử lý ở giai đoạn 2 với cáo buộc sản xuất hàng giả và dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Kết luận điều tra thể hiện nhóm của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs đã quảng bá thổi phồng loại kẹo này và bán được 129.617 hộp cho 56.385 khách hàng, hưởng lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

Theo kết luận, các bị can không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera mà chỉ chú trọng vào khâu quảng cáo, bán hàng. Nhóm KOL đã thổi phồng loại kẹo này có thể bổ sung chất xơ, "1 viên kẹo tương ứng 1 đĩa rau luộc; nó tổng là 10 loại rau củ quả; ngày chỉ cần ăn 2 - 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho 1 người bình thường; nguyên liệu được thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGap…".

Kẹo Kera được xác định là hàng giả về chất lượng ẢNH: T.L

Trên thực tế, loại kẹo này được pha trộn từ các loại bột rau và các chất phụ gia để phối trộn, thành phần còn không đủ so với công bố và được xác định là hàng giả về chất lượng.

Đã nộp khắc phục gần 15 tỉ đồng

Ở giai đoạn điều tra, Bộ Công an cho biết, hoa hậu Thùy Tiên được hưởng lợi gần 7 tỉ đồng. Kết luận điều tra còn thể hiện bị can này được trả tiền hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội TikTok số tiền 6,8 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị can và những người liên quan đã nộp vào tài khoản tạm giữ gần 15 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong đó, ông Nguyễn Thúc Ti Ti, bố đẻ của hoa hậu Thùy Tiên, 4 lần nộp tổng cộng 3,2 tỉ đồng, theo đề nghị của con gái, để khắc phục hậu quả.

Em trai của Hằng du mục nộp cho chị 2,18 tỉ đồng; người thân của vợ chồng bị can Nguyễn Phong nộp tổng cộng hơn 5 tỉ đồng khắc phục cho 2 bị can này; bố đẻ của Lê Thành Công nộp 1,6 tỉ đồng; vợ của Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng; người thân của Quang Linh Vlogs nộp 1,2 tỉ đồng…

Ngoài ra, C01 cũng phong tỏa tài khoản ngân hàng của Hằng du mục, hoa hậu Thùy Tiên, Lê Thành Công và Lê Tuấn Linh với tổng số tiền 2,6 tỉ đồng.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan tạm dừng giao dịch tài sản của các bị can, tổ chức liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra, cũng như đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.