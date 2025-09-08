Công ty Sen Vàng lên tiếng vụ kẹo Kera

Sáng 8.9, Công ty Sen Vàng gửi thông cáo báo chí, nêu những ngày qua, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, một số thông tin trên truyền thông và mạng xã hội đã giật tiêu đề suy diễn, cắt ghép.

Từ trái qua: Các KOL Quang Linh Vlog, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng du mục đã quảng cáo thổi phòng, bán kẹo rau củ giả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Theo Công ty Sen Vàng, điều này khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (sau đây gọi tắt là Công ty Sen Vàng) và cá nhân của bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc công ty).

Vì vậy, phía Công ty Sen Vàng đã trích dẫn nguyên văn kết luận của Bộ Công an những nội dung liên quan đến Công ty Sen Vàng.

Cụ thể, kết luận điều tra nêu: Các cá nhân tại Công ty Sen Vàng (trực tiếp quản lý Nguyễn Thúc Thùy Tiên) không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt; không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt; việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Chỉ đến ngày 7.3.2025, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12.2024 thì bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng) mới chỉ đạo Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm soạn thảo hợp đồng và giao cho Dương Đình Phan ký Hợp đồng dịch vụ số 267/HĐDV/SV-2024 đề ngày 5.12.2024 để giúp giữ gìn hình ảnh cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân liên quan không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung, Dương Đình Phan, Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội “lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015.

"Kết luận trên thể hiện rõ Công ty Sen Vàng và Bà Phạm Thị Kim Dung hoàn toàn không biết, không liên quan đến toàn bộ quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera", phía Sen Vàng khẳng định.

Cuối tháng 8.2025, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021; Nguyễn Thị Thái Hằng (KOL Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Tập đoàn Chị Em Rọt); Nguyễn Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Tập đoàn Chị Em Rọt và Lê Thành Công, Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng về tội lừa dối khách hàng.

5 bị can có hành vi quảng cáo thổi phồng để bán kẹo rau củ giả - kẹo Kera. Từ sự quảng bá thổi phồng này, Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỉ đồng. Sau khi thanh toán cho đơn vị sản xuất hơn 5 tỉ đồng, nhóm bị can hưởng lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.