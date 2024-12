Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng hòa giải thành công 2 vụ kiện

Chiều 1.12, Công ty CP Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) và Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng) tổ chức họp báo thông báo việc đạt được thỏa thuận hòa giải liên quan đến vụ kiện “tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu - 149”, xuất phát từ vi phạm của đại sứ thương hiệu Miss Grand Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương.

CEO Nguyễn Thị Như Lan tại phiên tòa sơ thẩm ở vụ kiện thứ nhất ẢNH: THẢO NHÂN

Tại buổi họp báo, bà Phạm Kim Dung (Chủ tịch HĐQT Công ty Sen Vàng) chính thức gửi lời xin lỗi đến Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, do có thiếu sót trong việc quản lý trang cá nhân của hoa hậu Lê Hoàng Phương, về bình luận của hoa hậu này trên một Facebook của bác sĩ khác, ảnh hưởng đến hình ảnh của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An - đơn vị đăng cai Miss Grand Việt Nam 2023.

"Chúng tôi xin lỗi vì sự bất cẩn này để gây ra hiểu lầm không đáng có. Tôi rất vui mừng khi cả hai bên đã tìm được tiếng nói chung và quyết định tiếp tục hợp tác trong thời gian tới", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Tiếp lời, bà Nguyễn Thị Như Lan (Giám đốc điều hành Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) cho biết, sau khi TAND Q.Bình Thạnh xét xử sơ thẩm, quá trình kháng cáo bản án thì giữa bệnh viện và Công ty Sen Vàng đã đạt được thỏa thuận hòa giải, đồng thời lựa chọn Miss World Việt Nam 2024 Huỳnh Trần Ý Nhi làm đại sứ thương hiệu, thay cho Lê Hoàng Phương trong thời gian sắp tới. Theo đó, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã nộp đơn rút kháng cáo.

Về phía Lê Hoàng Phương, tại buổi họp báo, cô cũng cho biết trong thời gian làm vai trò đại sứ thương hiệu Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, thì khoảng tháng 7.2023, việc cô bình luận trên Facebook của một bác sĩ khác, đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An. Lê Hoàng Phương đã gửi lời xin lỗi đến Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và vui mừng vì các bên đã đạt được sự thỏa thuận và hợp tác mới.

Trước đó, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng ở 2 vụ kiện tại TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Vụ thứ nhất, “tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu - 149”, ngày 13.6.2023, TAND Q.Bình Thạnh không chấp nhận các yêu cầu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An về việc chấm dứt hợp đồng.

Theo tòa, hợp đồng đang trong thời gian thực hiện, Công ty Sen Vàng chưa vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ để chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, hợp đồng 149 được soạn thảo tối nghĩa nên "trừ trường hợp các bên thỏa thuận sửa đổi nội dung, chấm dứt, mức độ bồi thường thiệt hại, nếu không hợp đồng 149 và phụ lục 1 cần được giải thích, áp dụng tiếp tục thực hiện theo hướng có lợi cho Bệnh viện thẩm mỹ Nam An", bản án nêu.

Đối với Miss Grand Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương, tòa sơ thẩm nhận định Lê Hoàng Phương vi phạm nghĩa vụ nghiêm trọng, khi đang làm đại sứ cho Bệnh viện thẩm mỹ Nam An nhưng lại quảng cáo cho bệnh viện của ông Chiêm Quốc Thái.

Sau bản án sơ thẩm trên, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã kháng cáo. Công ty Sen Vàng và Lê Hoàng Phương không kháng cáo. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, các bên đã đi đến thỏa thuận thực hiện lại và tiếp tục hợp đồng, khi đổi đại sứ thương hiệu và một số quyền lợi, nghĩa vụ khác.