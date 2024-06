Tòa nỗ lực hòa giải cho Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Sen Vàng

Ngày 13.6, phiên tòa vụ kiện "tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu - 149" giữa nguyên đơn Công ty CP Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (gọi tắt Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) và bị đơn Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng) tiếp tục, sau 1 tuần HĐXX của TAND Q.Bình Thạnh tạm ngưng để các bên hòa giải, đồng thời xem xét thu thập thêm thỏa thuận quyền sử dụng hình ảnh giữa bà Lê Hoàng Phương (người liên quan trong vụ án) và người làm chứng Chiêm Quốc Thái.

Trước phiên tòa, chủ tọa công bố một số chứng cứ do các bên giao nộp khi tòa tạm ngừng.

CEO Nguyễn Thị Như Lan (đại diện pháp luật Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) trình bày tại phiên tòa THẢO NHÂN

Cụ thể, nguyên đơn cung cấp đơn đề nghị xác minh thông tin của bà Ngô Huỳnh Phương Thảo (đại diện ủy quyền của bà Nguyễn Thị Như Lan, Tổng giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) gửi Cục Thuế TP.HCM xác minh làm rõ bản chất hợp đồng 149 là cung cấp dịch vụ hay đơn thuần chỉ tài trợ (tức cho không biếu không), nghĩa vụ nộp thuế của Sen Vàng đối với hợp đồng 149 trên; đơn đề nghị tiếp tục triệu tập người làm chứng Chiêm Quốc Thái; đơn yêu cầu định giá từng hạng mục các công việc giữa các bên, định giá giá thị trường đại sứ thương hiệu.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Như Lan cung cấp USB thể hiện bà Lê Hoàng Phương đang quảng cáo cho một bệnh viện khác có hoạt động cùng ngành nghề với Bệnh viện thẩm mỹ Nam An vào ngày 20.2.2024.

Bị đơn là Công ty Sen Vàng cung cấp tài liệu thể hiện Sen Vàng đã xin phép quảng cáo liên quan đến hợp đồng 149, Sở VH-TT cấp phép, lập vi bằng về việc Nam An vẫn đang tiếp tục sử dụng 7 hạng mục đang tranh chấp.

Do các bên nộp một số tài liệu mới, nên HĐXX quay lại thủ tục phần xét hỏi. Trong phần hỏi, chủ tọa công bố lời khai của bà Phạm Việt Mỹ (Công ty Sen Vàng). Trước đó, trong phiên tòa ngày 6.6, để xác định giá trị của đại sứ thương hiệu bao nhiêu, trong khi hợp đồng và phụ lục không quy định, phía Nam An nộp tòa vi bằng ghi nhận tin nhắn Zalo giữa bà Nguyễn Thị Như Lan và bà Phạm Việt Mỹ (Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Sen Vàng, ngày 10.7.2023), thể hiện giá thị trường mà Sen Vàng đưa ra đối với gói đại sứ thương hiệu là 3,5 tỉ/năm.

Theo bản khai của bà Phạm Việt Mỹ, do tòa công bố, thì bà Mỹ trình bày giữa bà và CEO Bệnh viện thẩm mỹ Nam An có mối quan hệ bạn bè, nên giữa các bên nhắn tin trao đổi rất nhiều nhưng bà không nhớ rõ là việc gì. Liên quan đến nội dung tin nhắn ngày 10.7.2023, bà Mỹ khẳng định bà chỉ là nhân viên của Công ty Sen Vàng, không phải là đại diện ủy quyền của Sen Vàng để thương thảo về hợp đồng 149.

Chủ tọa cũng thông báo, đã triệu tập nhiều lần ông Chiêm Quốc Thái và đề nghị ông Thái cung cấp tài liệu, nhưng đến thời điểm này ông Thái không cung cấp bất cứ hợp đồng nào.

Luật sư của Công ty Sen Vàng tại tòa THẢO NHÂN

Theo đơn khởi kiện, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An yêu cầu chấm dứt hợp đồng 149 về quảng bá thương hiệu giữa các bên. Buộc Công ty Sen Vàng phải hoàn trả 8 tỉ đồng đối với phần nghĩa vụ không được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và phạt vi phạm hợp đồng 640 triệu đồng.

Theo Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, phía Sen Vàng chưa thực hiện được nghĩa vụ của hợp đồng 149 là quảng cáo dịch vụ "thẩm mỹ và làm da" cho Nam An; đồng thời hoa hậu cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 sẽ là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An trong 2 năm, đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận khi bình luận trên Facebook của bác sĩ Chiêm Quốc Thái: "Dạ em cảm ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ".

Cũng theo diễn biến xét xử ngày 13.6, HĐXX tiếp tục nỗ lực hòa giải tiếp cho các bên. Theo đó, có mặt tại tòa, CEO Bệnh viện thẩm mỹ Nam An trình bày ngay khi sự việc xảy ra, bệnh viện rất có thiện chí giải quyết và đề nghị được hoàn trả 5 tỉ đồng và chấm dứt hợp đồng 149. Và tại tòa bà giữ nguyên yêu cầu.



Luật sư của Công ty Sen Vàng cũng tiếp tục giữ quan điểm như các buổi hòa giải trước đây, rằng thiện chí hòa giải là các bên cùng rút đơn khởi kiện, phản tố, chấm dứt các tranh chấp và dịch vụ (nếu còn).

Do các bên không thể có tiếng nói chung trong hòa giải, HĐXX tiếp tục phiên xử.

Đề nghị giám định độc lập từng hạng mục

Theo đó, luật sư của Nam An một lần nữa khẳng định quyền lợi đại sứ thương hiệu 2 năm đối với Miss Grand 2023 là mục đích quan trọng nhất hợp đồng 149. Vì vậy, khi Lê Hoàng Phương vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ khi làm đại sứ thương hiệu, và vi phạm nghiêm trọng này không thể khắc phục được, nên đề nghị được chấm dứt hợp đồng. Ngược lại, Công ty Sen Vàng khẳng định tranh chấp về đại sứ thương hiệu là giữa Lê Hoàng Phương và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, không liên quan đến Công ty Sen Vàng.

Đại diện nguyên đơn trình bày chứng cứ mới do bà Như Lan nộp tại tòa THẢO NHÂN

Tranh luận lại, phía Nam An trình bày hợp đồng đại sứ thương hiệu là Công ty Sen Vàng ký với Nam An, thu 10 tỉ đồng trong đó có bán quyền nhân thân của Lê Hoàng Phương làm đại sứ thương hiệu cho Nam An. "Tôi đưa tiền cho ai thì kiện lấy của người đó khi họ chưa thực hành trách nhiệm, đó là lẽ công bằng", đại diện nguyên đơn nêu.

Liên quan đến tranh cãi nguyên đơn chưa định lượng được giá trị công việc, giá trị đại sứ thương hiệu khi đòi hoàn trả 8 tỉ đồng, vì vậy, nguyên đơn đề nghị HĐXX yêu cầu cơ quan độc lập định giá từng hạng mục, đặc biệt giá thị trường đại sứ thương hiệu để làm rõ yêu cầu của nguyên đơn, và giải quyết vụ án một cách toàn diện, khách quan.

Đối với USB do bà Nguyễn Thị Như Lan giao nộp, cho rằng Lê Hoàng Phương vẫn đang vi phạm hợp đồng đại sứ thương hiệu khi quảng cáo cho một bệnh viện khác, theo luật sư của Lê Hoàng Phương và Công ty Sen Vàng, đây là hoạt động Lê Hoàng Phương đi khám sức khỏe; là bệnh viện ngoại khoa, không phải là bệnh viện thẩm mỹ; hơn nữa đây là việc cá nhân của Lê Hoàng Phương, nguyên đơn không thể quy chụp là quảng cáo.



Tranh luận lại, đại diện nguyên đơn khẳng định đây là hoạt động quảng cáo theo khoản 1 điều 2 của luật Quảng cáo, khi cuối video Lê Hoàng Phương đề cập ai quan tâm sức khỏe có thể trải nghiệm dịch vụ tại bệnh viện này.

