'Dành tặng kẹo Kera cho Thùy Tiên' vì hoa hậu này không thích ăn rau

Trong vụ án nhóm KOL quảng cáo thổi phồng để bán kẹo rau củ giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021; Nguyễn Thị Thái Hằng (KOL Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Tập đoàn Chị Em Rọt); Nguyễn Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Tập đoàn Chị Em Rọt và Lê Thành Công, Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng về tội lừa dối khách hàng.

Tặng cho hoa hậu không thích ăn rau đại diện sản phẩm

Kết luận điều tra thể hiện, sau khi quen biết qua mạng xã hội, khoảng tháng 7.2024, Quang Linh và Hằng du mục đều là KOL, có ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá sản phẩm, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) quảng cáo kẹo Kera ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hai người dự kiến góp vốn 5 tỉ đồng và kêu gọi thêm Công (bạn của Quang Linh), Phạm Thị Nhật Lệ (chị ruột của Quang Linh), Lê Tuấn Linh, Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) cùng tham gia góp vốn. Tập đoàn Chị Em Rọt ra đời với vốn điều lệ 5 tỉ đồng ban đầu, sau đó nâng thành 15 tỉ đồng do 6 cổ đông này góp.

Quá trình họp bàn phương án kinh doanh, Công đưa ra ý tưởng kinh doanh kẹo làm từ nguyên liệu rau, củ, quả để tiêu thụ nông sản sạch trong nước vì thấy thị trường thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng trong nước đang phát triển mạnh.

Đồng thời, Công muốn dành tặng sản phẩm cho hoa hậu Thùy Tiên, vì hoa hậu này không thích ăn rau và muốn hoa hậu tham gia đồng hành cùng sản phẩm kẹo rau, củ, quả. Các cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt đồng ý với phương án này.

Sau khi trao đổi, Thùy Tiên cùng 6 cổ đông của Tập đoàn Chị Em Rọt thống nhất thành lập Công ty CP Kera Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Chị Em Rọt và phân chia lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo rau củ với tỷ lệ Thùy Tiên 25%, 6 cổ đông hưởng 75%.

Cả nhóm cũng thống nhất Công chịu trách nhiệm thuê địa điểm đặt trụ sở tại TP.HCM và liên hệ với các nhà sản xuất sản phẩm theo ý tưởng của nhóm; Lê Tuấn Linh làm giám đốc, chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, tuyển nhân viên; Thùy Tiên, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs có trách nhiệm quay video quảng bá, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Riêng Tiên đại diện hình ảnh cho nhãn hàng, tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và công ty.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố đối với hoa hậu Thùy Tiên (thứ 2 từ trái qua) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công sau đó liên hệ, đề nghị Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life nghiên cứu, sản xuất thạch rau củ. Tuy nhiên Hằng du mục lại đề xuất loại kẹo dẻo đang nổi tiếng bên Trung Quốc để Phong nghiên cứu, tham khảo.

Và sau đó kẹo Kera ra đời với thành phần là 10 loại bột rau củ quả, gồm: cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím và táo xanh. Loại kẹo này được xác định là giả về chất lượng vì thành phần thực tế không đủ so với công bố.

Không quan tâm thành phần, chỉ chú trọng quảng cáo

Trong kết luận, C01 cáo buộc xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất kẹo Kera, hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng du mục, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công dù là chủ sở hữu sản phẩm nhưng không quan tâm sản xuất bằng nguyên liệu gì; thành phần, hàm lượng và quy trình sản xuất ra sao mà chủ yếu quan tâm đến hình thức, mẫu mã để tập trung vào việc quảng cáo bán hàng.

Sau phiên livestream ngày 12.12.2024 của Hằng du mục, cả nhóm nhận thấy kẹo Kera tiêu thụ tốt, có lợi nhuận cao, mới bắt đầu trao đổi, hỏi về quy trình sản xuất nhưng là để phục vụ cho việc quay, dựng các video thổi phồng "kẹo Kera như một loại thực phẩm bổ sung, được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tự nhiên, thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGrap của Công ty CP Asia Life tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và tỉnh Đắk Lắk; kẹo không sử dụng đường mà vẫn có độ ngọt tự nhiên từ cây cỏ ngọt, sử dụng công nghệ sấy thăng hoa để giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng của các loại rau củ quả, bổ sung nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa…" để thu hút người tiêu dùng.

Để bán hàng, Thùy Tiên quay video quảng cáo, giới thiệu kẹo Kera tại nhà máy của Công ty CP Asia Life và chia sẻ nội dung: "Trong viên kẹo này, ngoài các vitamin tự nhiên trong rau củ ra thì còn được bổ sung thêm hoạt chất vitamin A, vitamin B6, vitamin B12 nữa, trẻ lên 3 tuổi là có thể sử dụng được ha, mẹ bầu cũng dùng được luôn và kể cả mấy bạn văn phòng bận rộn thì càng nên sử dụng…".

Hoa hậu này còn thổi phồng "một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho 1 người bình thường" và đồng ý với phát ngôn một viên kẹo là một bó rau. Tương tự, Quang Linh Vlogs cũng quảng bá 1 viên kẹo Kera tương ứng với 1 đĩa rau luộc.

Từ sự quảng bá thổi phồng này, Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỉ đồng. Sau khi thanh toán cho đơn vị sản xuất hơn 5 tỉ, nhóm bị can hưởng lợi bất chính 12,4 tỉ.