Quang Linh Vlogs, Hằng du mục góp bao nhiêu tiền trong Tập đoàn Chị Em Rọt?

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ nhóm KOL lừa dối khách hàng bán thực phẩm bổ sung Super Greens Gummies (kẹo Kera), đề nghị truy tố 5 bị can về tội lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục và Quang Linh quảng cáo kẹo Kera ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các bị can gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021; Nguyễn Thị Thái Hằng (KOL Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Tập đoàn Chị Em Rọt); Nguyễn Quang Linh (được biết đến là Quang Linh Vlogs), Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Tập đoàn Chị Em Rọt và Lê Thành Công, Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt.

Tỷ lệ góp vốn Tập đoàn Chị Em Rọt

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Chị Em Rọt thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0318741641, do Sở KH-ĐT TP.HCM (nay là Sở Tài chính TP.HCM) cấp đăng ký lần đầu ngày 5.11.2024, trụ sở tại số 144 - 148 đường phố 11 (Khu phố 5, P.Bình Trưng, TP.HCM).

Vốn điều lệ ban đầu là 5 tỉ đồng, sau đó đăng ký tăng vốn thành 15 tỉ đồng nhưng thực góp là 10 tỉ đồng. Tập đoàn này kinh doanh chính là sản xuất phim, điện ảnh, quay video và chương trình truyền hình chi tiết, buôn bán, kinh doanh thực phẩm.

Tập đoàn Chị Em Rọt có 6 cổ đông sáng lập, trong đó Lê Tuấn Linh đăng ký góp 2,25 tỉ đồng (thực góp 1,5 tỉ đồng), Hằng du mục đăng ký góp 3,75 tỉ đồng (thực góp 2,5 tỉ đồng), Quang Linh Vlogs đăng ký góp hơn 2 tỉ đồng (thực góp 1,367 tỉ đồng), Lê Thành Công đăng ký góp 2,85 tỉ đồng (thực góp 1,9 tỉ đồng), trợ lý của Quang Linh Vlogs Trần Chí Tâm đăng ký góp và thực góp bằng Quang Linh Vlogs, Phạm Thị Nhật Lệ (chị ruột Quang Linh Vlogs) đăng ký góp 2,049 tỉ đồng (thực góp 1,366 tỉ đồng).

Kẹo Kera là của hoa hậu Thùy Tiên

Kết luận thể hiện kẹo Kera là sản phẩm của hoa hậu Thùy Tiên cùng 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác và thống nhất sẽ làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam. Khi thành lập sẽ là công ty con của Tập đoàn Chị Em Rọt và theo thỏa thuận hoa hậu Thùy Tiên góp 25% cổ phần, 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt góp tỷ lệ 75%. Tuy nhiên, do bận công việc, không kịp làm thủ tục thành lập nên từ tháng 11.2024 các cá nhân đã sử dụng pháp nhân Tập đoàn Chị Em Rọt ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần Asia Life (Công ty Asia) sản xuất kẹo Kera với giá 32.453 đồng/hộp 30 viên để kịp ra mắt sản phẩm, làm hồ sơ tự công bố sản phẩm và bán hàng trong các phiên livestream trên Tiktok của Hằng du mục, Quang Linh Vlogs, có sự tham gia của hoa hậu Thùy Tiên.

Theo thỏa thuận, doanh thu từ việc kinh doanh kẹo Kera vẫn dựa trên tỷ lệ thỏa thuận góp vốn, Thùy Tiên được chia 25% lợi nhuận, 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt được chia 75%.

C01 xác định, thành phần công bố và in trên bao bì kẹo Kera dưới 70% so với thực tế nên được xác định là hàng giả về chất lượng.

Song với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng nên nhóm bị can đã lợi dụng sức nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã dàn dựng kịch bản, quay video quảng bá, giới thiệu và livestream bán hàng trên TikTok để đưa ra các hình ảnh trực quan, sinh động, thể hiện kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên sai sự thật, phóng đại công dụng… song về bản chất kẹo Kera chỉ là kẹo thông thường, mua sẵn bột rau và các chất phụ gia để phối trộn, thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.