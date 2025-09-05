Quang Linh Vlog, Hằng du mục, hoa hậu Thùy Tiên cùng lên ý tưởng kẹo Kera

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên cùa 4 bị can khác về tội “lừa dối khách hàng” khi quảng bá, bán kẹo Kera không đúng sự thật.

5 bị can, gồm: Lê Thành Công (cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog, cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT công ty), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021, đại diện nhãn hàng kẹo Kera ).

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục, Quang Linh Vlog livestream bán bá kẹo Kera ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

5 bị can đều bị đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt là phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera (kẹo Kera) là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác làm ăn chung. Trong đó Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70%.

Lên ý tưởng nhưng bỏ qua chất lượng

Theo kết luận điều tra, các bị can đều biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera (kẹo Kera), hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; không biết cụ thể Công ty CP Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo Kera; không biết rõ thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không; không có căn cứ khoa học xác định “2 viên kẹo bằng một đĩa rau”…

Tuy nhiên, Lê Thành Công vẫn trao đổi với các KOL Hằng du mục, Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên để quảng bá, tiếp thị kẹo Kera đến người tiêu dùng không đúng sự thật trong các phiên livestream, khiến khách hàng tin rằng kẹo Kera sẽ bổ sung chất xơ tự nhiên, kích thích tiêu hóa.

Các bị can đã bán ra thị trường 129.617 hộp kẹo Kera, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng. Khi mạng xã hội bùng nổ việc tác dụng kẹo Kera không đúng như sự thật, các bị can đã tổ chức họp báo xin lỗi người tiêu dùng nhằm đối phó dư luận. Riêng hoa hậu Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của mình với tư cách là cổ đông.

Hoa hậu Thùy Tiên được chia hoa hồng nhiều nhất

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Thành Công có vai trò chủ mưu, cầm đầu, khi trực tiếp lên ý tưởng về sản phẩm, trực tiếp tìm người nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất kẹo Kera.

Lê Tuấn Linh đóng vai trò tổ chức, khi trực tiếp cử người kiểm tra chất lượng kẹo Kera, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng sản phẩm; chỉ đạo xây dựng kịch bản, dàn dựng quay video quảng cáo sản phẩm kẹo Kera cùng 3 KOL đăng trên các nền tảng xã hội.

Bị can Hằng du mục vừa là KOL giới thiệu sản phẩm, vừa cổ đông sáng lập công ty, lên ý tưởng sản xuất kẹo Kera, đóng vai trò thực hành trong vụ án. Hằng du mục được công ty trả hoa hồng hơn 177 triệu đồng, sau khi bán được sản phẩm.

Đối với Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), kết luận điều tra cũng nêu bị can là đồng cổ đông sáng lập công ty, cùng lên ý tưởng sản xuất loại kẹo cho người kén ăn rau. Nhưng quá trình sản xuất, Quang Linh không quan tâm chất lượng sản phẩm, quảng bá sản phẩm không đúng sự thật. Cá nhân Linh được chia hoa hồng hơn 182 triệu đồng. Bị can đóng vai trò thực hành.

Đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hồ sơ thể hiện, kẹo Kera là sản phẩm của Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Tiên được hưởng 30% lợi nhuận, tương ứng 30% cổ phần vốn góp. Khi sản phẩm bán ra thị trường, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng, thì Tiên được chia hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội TikTok, hơn 6,8 tỉ đồng. Trong vụ án, Tiên đóng vai trò thực hành.