Bộ Y tế đề xuất 'bịt lỗ hổng' sau vụ kẹo Kera, sữa tăng chiều cao...

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm. Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Bộ Y tế đánh giá, quy định hiện hành (luật An toàn thực phẩm và Nghị định 15/2028) về quản lý thực phẩm đã đáp ứng tốt về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Song, thực tế thời gian qua cho thấy hàng loạt vụ việc sữa bột, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô lớn, gây bức xúc dư luận.

Để kịp thời khắc phục, tháo gỡ vướng mắc, Bộ Y tế cho rằng, xây dựng và ban hành nghị quyết là rất cần thiết.

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả ẢNH: CACC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký bản công bố sản phẩm

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất quy định cụ thể trường hợp nào thì áp dụng công bố tiêu chuẩn áp dụng, trường hợp nào áp dụng đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm.

Điều này giúp tránh trường hợp doanh nghiệp tự xác định, xếp nhóm sản phẩm và áp dụng thủ tục công bố không đúng tiêu chí, tính chất của sản phẩm.

Theo đó, thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng được áp dụng đối với: thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không có quy chuẩn kỹ thuật hoặc chưa có tổ chức thực hiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; vi chất dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung chỉ chứa vitamin, khoáng chất và không công bố khuyến cáo về sức khỏe (Health claims).

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm được áp dụng với: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung (trừ thực phẩm bổ sung chỉ chứa vitamin, khoáng chất và không công bố khuyến cáo về sức khỏe (Health claims)) và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Đối với sản phẩm, nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước, sản phẩm nhập khẩu nhằm phục vụ viện trợ thì được miễn thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Tương tự, đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu nhằm phục vụ viện trợ được miễn thực hiện thủ tục tự công bố chất lượng, đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm.

Bộ Y tế đề xuất cơ chế "bịt lỗ hổng" sau vụ việc liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera (ảnh minh họa) ẢNH: T.H

"Bịt lỗ hổng" sau vụ kẹo Kera, sữa tăng chiều cao

Bộ Y tế cũng cho hay, thời gian qua có tình trạng doanh nghiệp lợi dụng cơ chế tự công bố và không phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền để phóng đại tính năng, công dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung. Ví dụ như kẹo rau củ Kera, sữa tăng chiều cao...

Cạnh đó là tình trạng các sản phẩm không đảm bảo chất lượng và được xác định là hàng giả do việc đưa các chất bổ sung vào sản phẩm chỉ mang tính chất thương mại, không mang ý nghĩa khoa học, không nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Sau khi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cùng với đề nghị của Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam và một số doanh nghiệp, Bộ Y tế đề xuất 2 phương án giải quyết.

Phương án 1: toàn bộ nhóm thực phẩm bổ sung phải đăng ký bản công bố và phải đăng ký nội dung quảng cáo.

Phương án 2: thực phẩm bổ sung chia thành 2 nhóm với cơ chế quản lý khác nhau:

- Đối với thực phẩm chỉ bổ sung vitamin và khoáng chất, doanh nghiệp có thể công bố tiêu chuẩn chất lượng và không khuyến cáo về sức khỏe.

- Đối với thực phẩm chỉ bổ sung vitamin và khoáng chất có khuyến cáo về sức khỏe và các thực phẩm bổ sung còn lại, phải đăng ký bản công bố và phải đăng thể công bố tiêu chuẩn chất lượng và không khuyến cáo về sức khỏe; ký xác nhận nội dung quảng cáo.