Thời sự Pháp luật

Bộ Công an đề nghị truy tố Quang Linh Vlog, Hằng du mục, hoa hậu Thuỳ Tiên

Tuyến Phan
Tuyến Phan
04/09/2025 18:50 GMT+7

Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Quang Linh Vlog, Hằng du mục và hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cùng về tội lừa dối khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa cho biết đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với vụ án lừa dối khách hàng; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Bộ Công an đề nghị truy tố Quang Linh Vlog, Hằng du mục, hoa hậu Thuỳ Tiên- Ảnh 1.

3 bị can từ trái qua: hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng du mục và Quang Linh Vlog

ẢNH: T.H

Những người này gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021).

Cả 5 người đều bị truy tố về tội lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Đề nghị truy tố Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục vụ kẹo rau củ Kera

Theo tài liệu điều tra, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera (kẹo Kera) là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần. 

Sau khi ra mắt sản phẩm, Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Cảnh sát cũng xác định Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera, hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau và cũng không biết cụ thể Công ty CP Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Đến cuối tháng 2 vừa qua, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của mình với tư cách là cổ đông.

Cảnh sát xác định, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bán 135.325 hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỉ đồng, riêng Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỉ đồng.

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog và loạt quảng cáo 'thổi phồng': Có phải chỉ do sơ suất?

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog và loạt quảng cáo 'thổi phồng': Có phải chỉ do sơ suất?

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục – hai cái tên cực hot trong làng bán hàng online. Cứ mỗi lần lên sóng là đơn về ào ào, hàng chưa kịp giới thiệu đã "cháy" sạch. Nhưng mới đây, cả hai đều gặp phải sự cố quảng cáo khiến dân mạng không khỏi xôn xao.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
