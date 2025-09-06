Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an quản lý thị trường vàng

Mai Hà
Mai Hà
06/09/2025 16:33 GMT+7

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thị trường vàng.

Tại họp báo Chính phủ tháng diễn ra chiều 6.9, báo chí đề nghị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin rõ Nghị định 232 quản lý kinh doanh vàng sẽ quy định các thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng miếng ra sao, để đảm bảo công khai minh bạch, đưa giá vàng trong nước sát với thế giới?

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an quản lý thị trường vàng- Ảnh 1.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà

ẢNH: VGP

Theo Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, NHNN sẽ cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng được sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. 

Việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp và các luật liên quan. 

"Với việc cấp phép sản xuất vàng, khoản 7 điều 1 của Nghị định 232 quy định điều kiện cụ thể doanh nghiệp được xem xét giấy phép. NHNN quy định về hồ sơ, về thủ tục cấp phép", ông Hà cho biết. 

Cũng theo Phó thống đốc NHNN, Nghị định 232 có hiệu lực thi hành từ ngày 10.10. NHNN đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp. 

"Bên cạnh đó, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý công tác quản lý thị trường vàng, đảm bảo tuân thủ nghiêm các định của pháp luật", ông Phạm Thanh Hà khẳng định.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý tới biến động của giá vàng. Cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh mặt hàng này. Không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít. 

Sáng 6.9, giá vàng thế giới lẫn trong nước tiếp tục tăng vùn vụt và đồng loạt xác lập kỷ lục mới. Giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng vọt thêm 1 triệu đồng khi mua vào, lên 133,9 triệu đồng/lượng và bán ra lên 135,4 triệu đồng. 

Giá vàng miếng đã xô đổ mọi kỷ lục cũ để ghi nhận mức đỉnh mới trong lịch sử. Tuy nhiên, dù giá vàng liên tục tăng cao, người dân vẫn xếp hàng dài tiếp tục mua vàng.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng

Rồng rắn xếp hàng mua vàng

Giá vàng 'biến động đáng chú ý', Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng 'phải vào cuộc'

Giá vàng 'biến động đáng chú ý', Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng 'phải vào cuộc'

Thị trường vàng Quản lý thị trường vàng Bộ Công an Ngân hàng Nhà nước giá vàng
Xem thêm bình luận