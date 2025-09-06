Rồng rắn xếp hàng mua vàng

Sáng 6.9, trước trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC, 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, Q.3, TP.HCM), hàng trăm người chen chúc, vật vờ trên vỉa hè trong cảnh tượng hiếm thấy. Người thì ngồi bệt xuống đất, người ngả lưng trên yên xe hay ôm túi đồ ăn mang theo từ chiều hôm trước chờ... mua vàng.

"Đi làm 8 tiếng thôi, còn mình đi mua vàng 15 tiếng chưa được vô" - bà Hằng (54 tuổi, ngụ P.Gò Vấp) than thở, gương mặt phờ phạc, ngồi bệt xuống vỉa hè. Bà kể, từ 6 giờ chiều hôm trước đã có mặt, chấp nhận thức trắng cả đêm để giữ chỗ. Đêm khuya, lực lượng chức năng giải tán, bà cùng nhiều người vẫn cố bám trụ, sáng sớm lại quay lại xếp hàng. "Họ bảo sáng chỉ giải quyết 50 người, vậy mà có nhóm chen ngang mười mấy, hai chục người, tụi tôi lại phải chờ tiếp", bà bức xúc.

Không dám rời chỗ dù đứng hàng chục tiếng đồng hồ xuyên đêm chờ mua vàng sáng sớm 6.9 ẢNH: LÊ NAM

Xếp hàng 9 tiếng chờ mua vàng

Bà Hằng (54 tuổi) phờ phạc sau 1 đêm dài thức trắng chờ mua vàng ẢNH: LÊ NAM

Cạnh đó, chị Kiêm (ngụ Q.12) cùng bạn cũng trong tình trạng kiệt sức sau 15 tiếng xếp hàng. "Tụi em đã đứng đây từ 6 giờ rưỡi tối hôm qua đến giờ. Ăn uống thì tạm ở cửa hàng tiện lợi. Tụi em muốn mua 1 chỉ hoặc nhẫn 5 phân thôi, coi như tích sản", chị cho biết.

Dòng người nhích từng bước từ ngã tư Nguyễn Thượng Hiền - Nguyễn Thị Minh Khai đến tận cổng công ty. Chị Th. (ngụ P.Cầu Kho) vừa đứng giải thích: "Ngày thường thì dễ mua hơn, còn hôm nay thứ bảy, mọi người nghỉ làm, đi cả gia đình, nên đông nghẹt. Không xếp hàng thì tuần sau mới tới lượt".

Gần hết giờ bán vàng buổi sáng cuối tuần, hàng dài người vẫn xếp hàng tới tận đường Nguyễn Thượng Hiền ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ có những bà nội trợ, người lớn tuổi mà nhiều shipper, tài xế công nghệ cũng bỏ việc để chen chân. "Tôi nghỉ chạy sáng nay, thử vận may mua được ít vàng để dành. Dù thu nhập không cao nhưng coi vàng là của bền lâu", một tài xế giấu tên chia sẻ.

Tài xế tắt ứng dụng, người dân phờ phạc chờ mua vàng sáng cuối tuần ẢNH: LÊ NAM





Khoảng 10 giờ sáng, bảo vệ SJC ra thông báo: "Tính đến giờ này, 50 khách đầu tiên vẫn chưa giao dịch xong, nên mọi người thông cảm. Ai mệt có thể về, hoặc chờ tiếp thì tùy". Thông tin khiến nhiều người thất vọng, song đa số vẫn bám trụ vì "công sức cả đêm không thể bỏ phí".

Tình trạng xếp hàng mua vàng tái diễn khi giá vàng liên tục phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới. Đến sáng nay, giá vàng miếng SJC đã lên mức cao nhất trong lịch sử, 134,5 triệu đồng/lượng. Đến trưa tại SJC, vàng miếng SJC được niêm yết bán ra hơn 135 triệu đồng/lượng.

Cơn sốt vàng lập kỷ lục giá đã khiến hàng trăm người dân TP.HCM thức trắng đêm, chen chúc trên vỉa hè để mong mua được vài chỉ vàng ẢNH: LÊ NAM

Cũng trong sáng nay, 6.9 chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra.



