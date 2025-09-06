Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lâm Đồng: Cứu hộ nhiều người dân bị mắc kẹt trong ngập lụt

Lâm Viên
Lâm Viên
06/09/2025 13:13 GMT+7

Trận mưa lớn kéo dài từ chiều 5.9 đến rạng sáng 6.9, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều thôn tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) và QL20 khiến nhiều hộ dân bị ngập lụt cô lập và được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời.

Ngày 6.9, lãnh đạo xã Hiệp Thạnh cho biết, do trận mưa lớn kéo dài từ chiều 5.9 đến rạng sáng 6.9, đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên QL20 đoạn qua thôn Định An (Hiệp Thạnh), các phương tiện xe cộ không thể di chuyển. Đồng thời có 5 thôn với khoảng 500 hộ dân trên địa bàn xã bị ngập lụt khiến nhiều hộ dân bị cô lập, nhưng được các lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời.

Lâm Đồng: Cứu hộ nhiều người dân bị mắc kẹt trong ngập lụt- Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Lâm Đồng đưa người dân trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, tại các thôn K'rèn, K'Long, Tân An, nước dâng nhanh, có nơi ngập gần một mét. Lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH phối hợp Công an cơ sở và Ban Chỉ huy quân sự xã cùng lực lượng an ninh trật tự địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ, kịp thời giúp đỡ người dân. Theo đó, lực lượng chức năng dùng 6 ca nô, xuồng máy tiếp cận, ứng cứu, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm từ 20 giờ 30 ngày 5.9 đến rạng sáng 6.9.

Lâm Đồng: Cứu hộ nhiều người dân bị mắc kẹt trong ngập lụt- Ảnh 2.

Nhiều nhà dân ở xã Hiệp Thạnh chìm ngập trong nước lũ

ẢNH: C.T.V

Lâm Đồng: Cứu hộ nhiều người dân bị mắc kẹt trong ngập lụt- Ảnh 3.

Các lực lượng chức năng dùng 6 ca nô, xuồng máy tiếp cận, ứng cứu, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm từ 20 giờ 30 phút đến rạng sáng 6.9

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6.9, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháu N.B.A.K (chưa đầy 2 tháng tuổi, ở thôn K'Rèn) bị mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu và bị cô lập, trong tình trạng ướt sũng, cơ thể tím tái, sốt cao. Mặc cho nước lũ dâng cao, cán bộ chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng Quân sự địa phương đã trực tiếp bơi qua dòng lũ, tiếp cận và giải cứu cháu K., cháu K. được đưa ra ngoài an toàn, kịp thời chuyển đến Trung tâm y tế Đức Trọng điều trị.

Lâm Đồng: Cứu hộ nhiều người dân bị mắc kẹt trong ngập lụt- Ảnh 4.

QL20 qua thôn Định An, xã Hiệp Thạnh ngập nặng

ẢNH: C.T.V

Lâm Đồng: Cứu hộ nhiều người dân bị mắc kẹt trong ngập lụt- Ảnh 5.

Hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vị trí ngập lụt

ẢNH: C.T.V

Ngay sau đó, lực lượng PCCC - CNCH có mặt, phối hợp cùng Công an xã, Quân sự và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tiếp tục tổ chức sơ tán, cứu được thêm 3 trẻ em và 20 người dân trong vùng ngập lũ, đồng thời di chuyển tài sản của người dân ra khu vực an toàn.

Lâm Đồng: Cứu hộ nhiều người dân bị mắc kẹt trong ngập lụt- Ảnh 6.

Mưa lớn trong đêm còn làm sập tường 3 căn nhà tại hẻm 27 đường An Bình

ẢNH: C.T.V

Mưa lớn trong đêm còn làm sập tường 3 căn nhà tại hẻm 27 đường An Bình, gây sụt lún tại hẻm Thái Lâm và ảnh hưởng hẻm 31 đường 3 Tháng 4 trên địa bàn P.Xuân Hương - Đà Lạt.

Khám phá thêm chủ đề

Ngập lụt cô lập ngập sâu cứu nạn Lâm Đồng mưa lớn
