Một phiên live hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện, thu về hơn 400 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “lừa dối khách hàng”, theo khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoa hậu Thùy Tiên (thứ 2 từ trái qua) thời điểm bị khởi tố ẢNH: CACC

Cùng vụ án, 4 bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (viết tắt Công ty Chị Em Rọt) bị đề nghị truy tố, gồm: Lê Thành Công (cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, Chủ tịch HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog, cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT).

Theo kết quả điều tra, giữa năm 2024, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng một số cá nhân có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội như Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng… đã thống nhất cùng Công ty Chị Em Rọt triển khai dự án kinh doanh kẹo rau xanh mang thương hiệu Kera Super Greens Gummies (gọi tắt kẹo Kera).

Kế hoạch ban đầu là thành lập Công ty Kera Việt Nam với tỷ lệ vốn góp: Thùy Tiên giữ 25% cổ phần, Công ty Chị Em Rọt nắm 75%. Do thủ tục chưa hoàn tất, nên hoạt động sản xuất được giao cho Công ty Asia Life gia công, còn phân phối sẽ do Thùy Tiên và Công ty Chị Em Rọt lo.

Bên cạnh đó, hoa hậu Thùy Tiên giữ vai trò gương mặt đại diện, trực tiếp xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá và livestream bán hàng.

Xây dựng chiến dịch quảng bá rầm rộ

Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm kẹo Kera được quảng cáo rầm rộ với những lời khẳng định: làm từ 10 loại rau củ quả tươi, trồng tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Lắk theo tiêu chuẩn VietGAP, không sử dụng đường tinh luyện, chỉ có vị ngọt tự nhiên, giàu chất xơ và dinh dưỡng, mỗi viên tương đương một đĩa rau luộc.

Tuy nhiên, điều tra cho thấy những thông tin trên là không đúng sự thật. Công ty Asia Life thực tế không có vùng nguyên liệu rau củ như quảng bá. Kẹo Kera chủ yếu được sản xuất từ bột tổng hợp, chất tạo ngọt nhân tạo (stevia), đường saccharose và nhiều loại phụ gia như sorbitol, chất tạo màu, tạo gel.

Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng rau củ trong mỗi viên kẹo chỉ đạt 0,53% thay vì 28,13% như công bố. Đáng chú ý, sorbitol chiếm tới 70% thành phần, có thể gây tiêu chảy, đau bụng đối với người nhạy cảm. Trong khi đó, Thùy Tiên và cộng sự vẫn nhiều lần nhấn mạnh trong các buổi livestream rằng sản phẩm "hoàn toàn tự nhiên, không dùng phụ gia, mỗi viên tương đương một đĩa rau".

Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị tăng % lợi nhuận

Nhờ sức ảnh hưởng của các KOL và đặc biệt là hình ảnh hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sản phẩm kẹo Kera nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Chỉ riêng phiên livestream ngày 12.12.2024 đã bán được hơn 2.800 đơn hàng, tương đương hơn 8.000 hộp kẹo, với tổng số tiền thu về hơn 400 triệu đồng.

Cũng sau buổi livestream này, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng % lợi nhuận của Tiên thu được từ việc bán kẹo Kera thêm 5 - 10%, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 30% - 35% cổ phần của Tiên khi thành lập Công ty CP Kera Việt Nam. Các cổ đông Công ty Chị Em Rọt đồng ý “nâng tỷ lệ % lợi nhuận của Tiên được hưởng khi bán kẹo Kera từ 25% lên 30% (tăng 5%)”.

Tính đến tháng 3.2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỉ đồng. Sau khi thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, nhóm bị can thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng.

Né sai phạm bằng hợp đồng hợp tác quảng cáo

Khi người tiêu dùng đem sản phẩm đi kiểm nghiệm độc lập, kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ không đúng như quảng bá. Phát hiện này dẫn đến bức xúc dư luận, nhiều khách hàng tố cáo hành vi gian dối.

Sau phản ánh, Công ty Chị Em Rọt phải công bố chính sách hoàn tiền. Tính đến ngày 21.3.2025, doanh nghiệp đã hoàn trả hơn 1,3 tỉ đồng cho 3.798 khách hàng liên quan đến 6.692 hộp kẹo Kera.

Ngày 3.4.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, và "lừa dối khách hàng”.

Trong đó, Lê Thành Công có vai trò chủ mưu, các bị can còn lại giữ vai trò giúp sức.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 2.2025, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, Tiên đề nghị và được Lê Thành Công đồng ý giúp, ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo giữa Tiên và Công ty Chị Em Rọt để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Cá nhân Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội TikTok, thu được hơn 6,8 tỉ đồng, do bán được 11.724 hộp kẹo Kera tại các phiên livestream từ tháng 12.2024.