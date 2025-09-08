Giai đoạn 2 vụ hoa hậu Thùy Tiên lừa khách hàng cảnh sát sẽ điều tra gì?

Tách vụ án sản xuất hàng giả

Trong vụ án nhóm KOL quảng cáo thổi phồng để bán kẹo rau củ giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021; Nguyễn Thị Thái Hằng (KOL Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Tập đoàn Chị Em Rọt); Nguyễn Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Tập đoàn Chị Em Rọt và Lê Thành Công, Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng về tội lừa dối khách hàng.

Thùy Tiên, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo bán kẹo Kera ANHR: CHỤP MÀN HÌNH

Vụ án này, ngoài 5 bị can bị đề nghị truy tố kể trên, C01 còn khởi tố 6 bị can khác trong đó có Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life (Công ty Asia) và vợ là Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc Công ty Asia.

C01 đã quyết định tách vụ án đối với hành vi của 6 bị can thuộc Công ty Asia liên quan đến việc sản xuất hàng giả là thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) và các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất sản phẩm tương tự kẹo Kera và dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại Công ty Asia để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

"Việc tách vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty Asia không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện đối với hành vi phạm tội của các đối tượng về tội lừa dối khách hàng", kết luận điều tra nêu.

Sản xuất hàng giả thu lợi bất chính gần 3 tỉ đồng

Theo kết luận, quá trình sản xuất kẹo Kera, Nguyễn Phong cùng vợ đã chỉ đạo các cá nhân tại Công ty Asia sản xuất kẹo Kera không dùng nguyên liệu là rau củ quả tươi, tự nhiên đạt chuẩn VietGap từ các vườn rau tại Đà Lạt, Đắk Lắk mà mua sẵn bột rau củ quả, chất phụ gia để sản xuất, không xuất đủ nguyên liệu bột 10 loại rau củ quả theo tỷ lệ 28,13% đã được công bố và in trên sản phẩm.

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với Nguyễn Phong ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cặp vợ chồng này còn chỉ đạo nhân viên sử dụng nguyên liệu đầu vào là 10 loại bột rau củ với khối lượng rất thấp để sản xuất kẹo Kera chỉ đạt từ 2,16 - 2,66% (dưới 70%) so với tỷ lệ được công bố. Do vậy cảnh sát xác định kẹo Kera là hàng giả về chất lượng. Nguyễn Phong cùng vợ hưởng lợi bất chính gần 3 tỉ đồng.

Kết luận cũng thể hiện, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công cùng 3 bị can là KOL Hằng du mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên lợi dụng sự nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã dàn dựng kịch bản, quay video quảng bá, giới thiệu và livestream bán kẹo Kera trên TikTok.

Nhóm KOL này đưa ra hình ảnh trực quan, sinh động thể hiện kẹo rau Kera được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên sai sự thật, phóng đại công dụng của sản phẩm, có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, tốt cho tiêu hóa làm cho người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm.

Tuy nhiên, bản chất kẹo rau Kera chỉ là một loại kẹo thông thường, mua sẵn bộ rau và các chất phụ gia để phối trộn.

Cảnh sát xác định 5 bị can đã bán được 129.617 hộp cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi bất chính 12,4 tỉ đồng sau khi trừ chi phí sản xuất.