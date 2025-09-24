Đà Nẵng siết chặt quản lý, quyết liệt truy quét 'vàng tặc'

Quyết liệt truy quét 'vàng tặc'

Ngày 24.9, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác vàng trái phép vốn đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường.

Hiện trường một khu vực khai thác vàng trái phép tại TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Theo công văn, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng và nguồn lực triển khai hoạt động bảo vệ khoáng sản. Các lực lượng chức năng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Công an TP.Đà Nẵng để tổ chức kiểm tra, truy quét, kiên quyết đẩy đuổi nhóm người có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Công văn nhấn mạnh biện pháp phá hủy, tịch thu công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng thẩm quyền. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe, không để tái diễn tình trạng này.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Sở NN-MT thường xuyên theo dõi, tham mưu, kịp thời có văn bản chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Hiện trường nham nhở tại khu vực hoạt động khai thác vàng trái phép ẢNH: Đ.X

Truy quét nóng tại 'điểm đen' khai thác vàng

Thời gian qua, xã Sơn Cẩm Hà (thành lập từ các xã Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên Châu của H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) được xác định là "điểm nóng" về tình trạng khai thác vàng trái phép. Công an xã đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch kiên quyết đấu tranh.

Từ ngày 15.7 đến nay, Công an xã Sơn Cẩm Hà phối hợp các ban, ngành tổ chức 7 đợt truy quét, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở.

Đặc biệt, ngày 15.9 vừa qua, tại khu vực hố Tràu (thôn Cẩm Tây), tổ công tác phát hiện nhóm người đang khai thác vàng trong hầm sâu khoảng 10 m. Khi bị phát hiện, nhóm người bỏ chạy vào rừng. Lực lượng chức năng đã phá hủy 3 hầm lắng, 1 miệng hầm, 1 lán trại cùng nhiều đường ống và dụng cụ khai thác vàng trái phép.

Công an xã ở TP.Đà Nẵng phối hợp ngành chức năng tiêu hủy tang vật khai thác vàng trái phép ẢNH: Đ.X

Đại diện lãnh đạo Công an xã Sơn Cẩm Hà khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý triệt để các "điểm nóng", không để tái diễn tình trạng khai thác trái phép. "Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và môi trường sống an toàn cho người dân", lãnh đạo Công an xã nhấn mạnh.

Công an xã Thạnh Bình (TP.Đà Nẵng) cũng cho biết, từ ngày 1.7 đến nay, đơn vị đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức 34 đợt kiểm tra, truy quét tại nhiều điểm nóng có dấu hiệu khai thác vàng trái phép như Hố Nước, Vườn Dẻo, Hố Cau, Nà Chòi, Hố Bứa, Bãi Cháy, Hố Máng, Hố Vông và bãi Đá Lửa. Qua đó, lực lượng chức năng đẩy đuổi nhiều đối tượng, phá bỏ và làm mất tác dụng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Điển hình, ngày 11.9, tổ công tác của UBND xã Thạnh Bình kiểm tra tại khu vực hố Máng (thôn 2) phát hiện nhiều dấu hiệu khai thác vàng trái phép. Hiện trường có 13 hầm lắng (4 hầm mới đang sử dụng), 14 hầm đào đất sâu khoảng 10m với khối lượng đất, đá đào lên khoảng 1.800 m³; 3 lán trại, nhiều vật dụng phục vụ việc đãi vàng. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ công cụ và lấy mẫu nước khu vực để xét nghiệm.

Chính quyền TP.Đà Nẵng ra quân truy quét, không khoan nhượng với hoạt động khai thác vàng trái phép ẢNH: Đ.X

Trước đó, tại khu vực Hố Nước (thôn 5), Công an xã Thạnh Bình phát hiện 7 người tổ chức khai thác vàng trái phép. Trong số này, T.V.L (31 tuổi) từng bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản không phép nhưng chưa chấp hành. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", Công an xã đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.

UBND TP.Đà Nẵng cũng kêu gọi người dân đồng hành, không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; phát hiện, tố giác kịp thời để chính quyền xử lý.