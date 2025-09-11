Hàng Việt vươn ra biển lớn nhờ thương mại điện tử

Ngày 11.9.2025, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu trực tuyến 2025 với chủ đề "Seize the Shift - Nắm thời cơ, bứt tốc xuất khẩu với thương mại điện tử B2B", Alibaba.com đã công bố ra mắt chương trình Ali-Edu. Đây là chuỗi 4 buổi hội thảo trực tuyến miễn phí được thiết kế riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam, nhằm giúp các đơn vị này từng bước gia nhập sân chơi xuất khẩu toàn cầu.

Ông Young Liu, Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam chia sẻ tại hội nghị: "Ở thời điểm then chốt này, Ali-Edu mang đến chương trình đào tạo thực tiễn và một lộ trình rõ ràng, từng bước để hỗ trợ SME Việt Nam khởi động hành trình xuất khẩu. Bằng cách kết hợp kiến thức thị trường, công cụ số và hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia, chương trình giúp doanh nghiệp xây dựng sự tự tin, thu hút buyer chất lượng cao và thúc đẩy xuất khẩu".

Khóa học bao gồm 8 bước xuyên suốt hành trình xuất khẩu, từ phân tích thị trường, chuẩn bị nguồn lực, tìm kiếm khách hàng, đàm phán hợp đồng, cho đến xử lý logistics và thủ tục hải quan. Dự kiến sẽ có hơn 300 doanh nghiệp tham gia chuỗi hội thảo này, hứa hẹn tạo nên một cộng đồng SME Việt chủ động, sẵn sàng hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Tại lễ ra mắt, ông Hoàng Quang Phòng - Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: "Để đứng vững và vươn xa, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải mở rộng sang các thị trường mới và tận dụng sức mạnh của công nghệ. Thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt là B2B, chính là con đường nhanh nhất để hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới. VCCI sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu".

Một minh chứng cho hiệu quả của thương mại điện tử B2B chính là Công ty TNHH Cơ khí Duy Phát - doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất nội thất kim loại. Gia nhập Alibaba.com từ cuối năm 2023, chỉ sau 4 tháng, Duy Phát đã tận dụng hiệu quả các công cụ như Analytics, Trade Assurance, Digital Marketing và Smart Assistant để ký được đơn hàng trị giá 30.000 USD từ thị trường Mỹ.

Thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho nền kinh tế

Không dừng lại ở đó, công ty còn thu hút thêm gần 80 buyer mới đến từ châu Âu và Mỹ, đồng thời mở rộng nhiều gian hàng trực tuyến với danh mục sản phẩm phong phú hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Huỳnh Ngọc Anh Thư - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Duy Phát cho biết: "Việc tham gia Alibaba.com giúp chúng tôi tiếp cận nhanh hơn với những buyer quốc tế chuyên nghiệp và đầy tiềm năng. Với công cụ phù hợp và đội ngũ tận tâm, chúng tôi đã biến những thách thức ban đầu thành đơn hàng thực tế và tăng trưởng dài hạn".

Trong bối cảnh các thị trường truyền thống có thể biến động, việc mở rộng sang những thị trường mới, đặc biệt là thông qua kênh trực tuyến sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, gia tăng khả năng cạnh tranh và tiếp cận khách hàng quốc tế hiệu quả hơn.