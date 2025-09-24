Thanh tra TP.Đà Nẵng phát hiện hàng loạt sai phạm khai thác khoáng sản

Nhiều sai phạm, gây thất thoát ngân sách gần 900 triệu đồng

Ngày 24.9, Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết Chánh thanh tra thành phố Trần Thị Kim Hoa đã ký ban hành Kết luận số 446 về công tác quản lý khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường. Kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm kéo dài, gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 900 triệu đồng.

Theo đó, từ ngày 6.5 - 18.6.2025, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra tại Sở NN-MT (trước đây là Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam) và 6 doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Kết quả cho thấy số tiền các đơn vị phải nộp bổ sung vào ngân sách lên tới 883 triệu đồng.

Trong đó, Công ty CP Đại Hưng phải nộp hơn 423 triệu đồng tiền thuế tài nguyên; Công ty TNHH Phú Hương nộp hơn 123 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Mua bán thiết bị Hùng Hậu (Công ty Hùng Hậu) nộp trên 331 triệu đồng do áp sai giá tính thuế; còn Công ty TNHH Xây dựng Thắng Đông nộp hơn 4,3 triệu đồng phí bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác cũng bị phát hiện. Cụ thể, Công ty TNHH Tấn Lợi Minh khai thác cát, sỏi vượt ra ngoài phạm vi cấp phép tới 86 m; Công ty CP Đại Hưng mở moong đất sét sai vị trí thiết kế.

Công ty Hùng Hậu bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ không đủ điều kiện và không lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định.

Công ty TNHH Phú Hương tiến hành khai thác khi chưa có hợp đồng thuê đất, trong khi Công ty CP Gạch Tuynel Phú Ninh chưa đăng ký khai thác, sử dụng nước ngầm.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh thanh tra TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra ẢNH: THANH TRA TP.ĐÀ NẴNG





Kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm



Kết luận thanh tra cũng chỉ ra bất cập trong công tác quản lý nhà nước khi UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ban hành 9 văn bản điều chỉnh khu vực khoáng sản chưa phù hợp luật Khoáng sản, đồng thời chưa thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến theo quy định.

Trước thực trạng trên, Thanh tra TP.Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm, khẩn trương hoàn tất thủ tục thuê đất cho doanh nghiệp, thu hồi số tiền sai phạm trước ngày 30.9.2025 và tăng cường công tác giám sát để ngăn chặn tái diễn. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố đúng thời hạn.

Trước đó, Thanh tra TP.Đà Nẵng cũng công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, phát hiện nhiều sai phạm tại các mỏ trên địa bàn.

Cụ thể, Công ty Trường Bản (mỏ Trường Bản) báo cáo thiếu gần 1.000 m³ so với sản lượng thực tế gần 334.000 m³ năm 2024. Công ty Quang Hưng (mỏ Hóc Già Hạnh) khai báo thấp hơn 4.600 m³, còn Công ty Miền Nam Đà Nẵng (mỏ Hố Bạc 3) báo cáo thiếu khoảng 5.700 m³. Tổng số tiền 3 doanh nghiệp phải nộp bổ sung là hơn 270 triệu đồng, riêng Công ty Quang Hưng gần 161 triệu đồng.

Thanh tra cũng chỉ ra, các mỏ Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 được nâng công suất dưới 15% để phục vụ công trình trọng điểm nhưng doanh nghiệp chưa nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác theo quy định. Ngoài ra, mỏ Trường Bản còn bóc hơn 160.000 m³ đất tầng phủ vượt 15% công suất mà không điều chỉnh giấy phép, vi phạm Nghị định 158/2016.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm chính thuộc về các doanh nghiệp khai thác, song Sở NN-MT cùng cá nhân liên quan cũng thiếu sót trong công tác tham mưu, giám sát. Các đơn vị được yêu cầu khắc phục, nộp đủ nghĩa vụ tài chính và báo cáo kết quả về Thanh tra TP.Đà Nẵng.