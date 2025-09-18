Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố 34 bị can làm giả tài liệu, sai phạm trong đấu thầu

Khánh Hoan
Khánh Hoan
18/09/2025 20:47 GMT+7

34 bị can ở Nghệ An bị khởi tố về hành vi lập khống hồ sơ năng lực để đấu thầu công trình và lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Ngày 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 lãnh đạo, nhân viên các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và vi phạm về quy định đấu thầu.

Khởi tố 34 bị can làm giả tài liệu, sai phạm trong đấu thầu- Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án

ẢNH: CÔNG AN NGHỆ AN

Trong đó, Giám đốc Công ty CP xây dựng Việt An và Giám đốc Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng 36 cùng 5 bị can khác bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; 27 bị can còn lại thuộc các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Nghệ An bị khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả và vi phạm quy định đấu thầu.

Qua điều tra, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực hoạt động xây dựng, nhưng đã lập khống hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu thi công công trình; lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công và vi phạm quy định trong hoạt động đấu thầu xây dựng.

Cơ quan công an xác định Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty CP xây dựng Việt An có chức năng thí nghiệm vật liệu xây dựng đã lập khống hồ sơ thí nghiệm cho các nhà thầu xây dựng trên địa bàn.

Cụ thể, trong quá trình thi công xây dựng các công trình, do muốn giảm chi phí thí nghiệm vật liệu và thời gian, nên một số nhà thầu đã không thực hiện các hoạt động thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định mà đến giai đoạn hoàn thiện thi công mới liên hệ với 2 doanh nghiệp trên để lập khống các kết quả theo quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của nhà thầu

Sau khi nhận được tài liệu thí nghiệm khống, phía nhà thầu sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán công trình.

Tin liên quan

Vụ sai phạm đấu thầu tại BV Mắt TP.HCM: Luật sư đề nghị triệu tập người cung cấp chứng cứ và giám định viên

Vụ sai phạm đấu thầu tại BV Mắt TP.HCM: Luật sư đề nghị triệu tập người cung cấp chứng cứ và giám định viên

Luật sư cho rằng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND TP.HCM, việc tòa không triệu tập ông B.V.D và giám định viên là không phù hợp. Việc triệu tập các cá nhân này đến tòa để giải thích rõ nội dung mà họ đã trình bày là quan trọng và cần thiết trong vụ án.

Khám phá thêm chủ đề

đấu thầu sai phạm Làm giả tài liệu khởi tố Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận