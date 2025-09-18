Khởi tố 34 bị can làm giả tài liệu, sai phạm trong đấu thầu

Ngày 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 lãnh đạo, nhân viên các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và vi phạm về quy định đấu thầu.

Các bị can trong vụ án ẢNH: CÔNG AN NGHỆ AN

Trong đó, Giám đốc Công ty CP xây dựng Việt An và Giám đốc Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng 36 cùng 5 bị can khác bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; 27 bị can còn lại thuộc các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Nghệ An bị khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả và vi phạm quy định đấu thầu.

Qua điều tra, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực hoạt động xây dựng, nhưng đã lập khống hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu thi công công trình; lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công và vi phạm quy định trong hoạt động đấu thầu xây dựng.

Cơ quan công an xác định Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty CP xây dựng Việt An có chức năng thí nghiệm vật liệu xây dựng đã lập khống hồ sơ thí nghiệm cho các nhà thầu xây dựng trên địa bàn.

Cụ thể, trong quá trình thi công xây dựng các công trình, do muốn giảm chi phí thí nghiệm vật liệu và thời gian, nên một số nhà thầu đã không thực hiện các hoạt động thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định mà đến giai đoạn hoàn thiện thi công mới liên hệ với 2 doanh nghiệp trên để lập khống các kết quả theo quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của nhà thầu.

Sau khi nhận được tài liệu thí nghiệm khống, phía nhà thầu sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán công trình.