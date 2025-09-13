Giá vật liệu xây dựng đẩy CPI của TP.HCM cao nhất nước

Giá vật liệu xây dựng tăng "phi mã"

Theo Chi cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm này cùng với y tế (tăng 15,4%), giáo dục (tăng 7,84%) đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của TP.HCM tăng cao nhất cả nước.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, kéo theo CPI của TP.HCM Ảnh: Đình Sơn

Cụ thể, thống kê từ Bộ Xây dựng cho thấy giá thép xây dựng đã tăng trung bình khoảng 12 - 15% so với cùng kỳ 2024. Trong khi đó, giá xi măng tăng khoảng 8 - 10% còn cát xây dựng có mức tăng giá mạnh nhất, hơn 20% tại một số khu vực có nhu cầu lớn như TP.HCM, Hà Nội.

Khảo sát thực tế tại các cửa hàng vật liệu xây dựng ở TP.HCM cho thấy tình hình trùng khớp với con số thống kê, thậm chí còn tăng cao hơn. Như đá xây dựng hiện đang bán khoảng 360.000 - 545.000 đồng/m3 (tùy loại), tăng từ 7,3 - 11,11% so với tháng trước. Giá cát xây dựng bình quân khoảng 320.000 - 430.000 đồng/m3, thậm chí có nơi bán hơn 600.000 đồng/m3, tăng từ 29,95 - 58,45% so với đầu năm. Giá sắt thép xây dựng dao động khoảng 16.200 - 18.300 đồng/kg, bình quân tháng tăng

100 - 270 đồng/kg tùy loại và tùy từng vùng. Xi măng các loại ổn định hơn, phổ biến từ 70.000 - 87.000 đồng/bao 50 kg...

Giá vật liệu xây dựng tăng khủng khiếp là điều khiến ông Nguyễn Hữu Lực, một nhà thầu xây dựng tại xã Nhà Bè, TP.HCM đau đầu. Theo ông Lực, trong các loại vật liệu xây dựng thì giá cát tăng mạnh nhất. Nếu như đầu năm, giá cát khoảng 380.000 đồng/m3 thì hồi đầu tháng 8 tăng lên 400.000 đồng/m3, rồi 480.000 đồng/m3 và đến nay giá cát đã tăng lên 620.000 đồng/m3. Điều đáng nói giá cát chưa hạ nhiệt và cát luôn khan hiếm những ngày qua khi nguồn cung liên tục bị gián đoạn. Nhiều công trình do ông đang làm nhà thầu phải tạm dừng thi công vì thiếu cát và liên tục đội giá. "Chủ vựa vật liệu xây dựng báo giá cát tăng liên tục, khan hiếm cát cũng thường xảy ra. Do đó, các công trình của tôi phải đặt cọc trước với vựa vật tư để họ chuẩn bị sẵn nguồn cung, đảm bảo công trình đủ cát không bị gián đoạn", ông Nguyễn Hữu Lực cho hay.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Minh Tuyền, Tổng giám đốc Công ty Len's Decor, cho hay một công trình có 3 phần gồm: phần xây thô, hoàn thiện phần thô và phần hoàn thiện nội thất. Trong 3 phần đó, chi phí phần xây thô là tăng mạnh nhất do giá vật liệu tăng. Mức tăng chi phí xây dựng phần thô khoảng 5 - 7%/tổng giá trị công trình. Một công trình ở TP.HCM mà Công ty Len's Decor mới xây dựng hoàn thiện và giao cho khách hàng có giá trị 6 tỉ đồng, nhưng chi phí tăng lên khoảng 400 triệu đồng do giá vật liệu tăng.

"Với các dự án mới, công ty còn có thể điều chỉnh tăng giá khi ký hợp đồng với khách hàng nhưng các dự án đã ký trước đó công ty đành chấp nhận bù lỗ vì không thể thu thêm tiền từ khách hàng để giữ chữ tín. Giá vật liệu xây dựng những tháng gần đây tăng rất mạnh khiến các công ty thiết kế, thi công như chúng tôi cũng phải tìm giải pháp tiết giảm chi phí để không tăng giá quá cao cho khách hàng", ông Phạm Minh Tuyền cho hay.

Đẩy giá bất động sản tăng theo

Một lãnh đạo của Tập đoàn xây dựng An Phong khẳng định trong các loại vật liệu xây dựng thì bê tông tươi, cát, đá là tăng giá mạnh nhất; từ đầu năm đến nay đã tăng 30 - 40% so với cuối năm 2024. Cuối tuần này, công ty đổ một mẻ bê tông tươi 300 m3 cho một dự án, nhưng phải đặt hàng từ đầu tuần do nguyên liệu nhập vào để trộn bê tông tăng giá và khan hiếm. Nhà thầu An Phong phải mời các nhà cung cấp vật tư đến để làm việc với chủ đầu tư, cho chủ đầu tư thấy thực tế vật liệu xây dựng tăng giá là bất khả kháng. Hai bên thương lượng lại giá, chia sẻ rủi ro cùng hướng đến mục tiêu triển khai dự án đúng thời hạn cam kết với khách hàng.

Một vấn đề nan giải khác đang đặt ra thách thức cho các nhà thầu xây dựng, các chủ đầu tư là nhân công khan hiếm và tăng giá "khủng khiếp" khi hiện nay trên cả nước các đại công trường đang triển khai rầm rộ. Đơn cử "đại công trường" phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc cần rất nhiều nhân công. Tuy nhiên, để đưa nhân công ra đảo thi công dự án đòi hỏi phải có thêm chế độ, hỗ trợ cho họ vì phải đi làm xa. Điều này khiến giá thành xây dựng cũng bị đội lên. Tới đây các đại công trường của Tập đoàn Vingroup triển khai ở Củ Chi, Cần Giờ (TP.HCM) và nhiều dự án khác đồng loạt thi công, các nhà thầu đang lo "mất ăn, mất ngủ" vì không biết lấy lao động ở đâu để triển khai xây dựng.

"Công trình hạ tầng đa số là cơ giới, máy móc nhưng các dự án nhà ở phải cần rất nhiều công nhân làm việc. Hiện kinh tế phục hồi, các dự án được tháo gỡ vướng mắc rất nhiều nên đồng loạt triển khai xây dựng. Điều này làm cho giá vật tư và đặc biệt là giá nhân công tăng vọt, gây áp lực lên giá thành xây dựng. Nếu Chính phủ không có chính sách điều tiết giá, tới đây chúng tôi lo sợ giá vật liệu, nhất là cát sẽ còn tăng và thêm khan hiếm", lãnh đạo Tập đoàn xây dựng An Phong lo lắng.

Giá vật liệu xây dựng tăng đã trực tiếp tác động mạnh đến giá bất động sản. Theo ông Nguyễn Đình Trường, Tổng giám đốc TT Capital, đối với các dự án cũ do đã ký với tổng thầu nên chủ đầu tư ít lo lắng. Tuy nhiên, với các dự án chuẩn bị triển khai tới đây, giá hợp đồng xây dựng sẽ tăng. Cùng một nhà thầu, cùng một chất lượng nhưng hiện nay chủ đầu tư được báo giá cho các dự án mới tăng 3 - 5%/m2, tương đương với mỗi mét vuông xây dựng tăng khoảng 1 triệu đồng. Giá xây dựng tăng nên giá bán ra cũng phải tăng theo tương ứng mới bù lại được biên lợi nhuận. Mức tăng giá bán của bất động sản theo tính toán từ 1,3 - 1,4 triệu đồng/m2.

Hội Vật liệu xây dựng VN khuyến cáo giá vật liệu xây dựng trong nửa cuối năm 2025 sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như chính sách tài chính, sự mất cân đối cung - cầu, chi phí năng lượng tăng cao và biến động của thị trường bất động sản. Do đó các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm nguồn cung ổn định, tăng cường dự trữ vật liệu cho các dự án để giảm thiểu rủi ro do biến động về giá.