Đà Nẵng: Phá đường dây lô đề 50 tỉ đồng do 'bà trùm' 41 tuổi cầm đầu

Ngày 19.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đồng loạt ra quân, triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề hoạt động tinh vi tại xã Thăng Bình và các xã lân cận, trong đó có xã Thăng Trường, TP.Đà Nẵng (thuộc địa bàn H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ).

Công an TP.Đà Nẵng "chặt đứt" đường dây lô đề 50 tỉ đồng do "bà trùm" Nguyễn Thị Bảy cầm đầu ẢNH: Đ.X

Thực hiện chuyên án được xác lập trước đó, lực lượng chức năng chia thành 9 tổ công tác, bắt quả tang 9 nghi phạm có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Thị Bảy (41 tuổi, trú xã Thăng Trường) cầm đầu, lôi kéo nhiều "chân rết" tổ chức ghi bán lô đề cho hơn 30 con bạc.

Đáng chú ý, các nghi phạm sử dụng điện thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo để nhận "tịch đề", giao dịch hằng ngày với số tiền rất lớn. Chỉ riêng ngày 17.9, số tiền giao dịch vượt 200 triệu đồng; từ đầu năm đến nay, tổng số tiền đánh bạc đã lên đến hơn 50 tỉ đồng. Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 5 nghi phạm chủ chốt trong đường dây, gồm: Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh để tiếp tục điều tra; đồng thời mở rộng chuyên án, truy bắt các nghi phạm liên quan trong đường dây lô đề.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, lô đề sẽ kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Công an TP.Đà Nẵng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới hình thức lô đề dưới bất kỳ hình thức nào; tích cực phối hợp tố giác tội phạm qua đường dây nóng hoặc trực tiếp tại công an địa phương, góp phần giữ gìn bình yên cho xã hội.