Đánh sập đường dây đa cấp 'BTC Short' gần 18 tỉ đồng, khởi tố 2 bị can

Ngày 25.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng 41 tuổi, ở P.Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” trong đường dây đa cấp trái phép BTC Short.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, đường dây này do Liu Xiaofeng (42 tuổi, quốc tịch nước ngoài, thường gọi là “Jack”) điều hành, cùng Cường và Đông trực tiếp thực hiện.

Từ tháng 12.2024, các bị can thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L (trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, TP.Đà Nẵng, có thêm văn phòng tại Nghệ An và Hà Nội) để che giấu hoạt động kêu gọi đầu tư thông qua các website và ứng dụng [www.btcshort.com.vn](http://www.btcshort.com.vn), [www.vn.btcshorts.com](http://www.vn.btcshorts.com).

Nhóm này đưa ra hai gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”, cam kết trả lãi suất từ 11 - 17%/tháng, đồng thời trả hoa hồng từ 5 - 20% cho người lôi kéo thêm cấp dưới. Thực chất đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước.

Nguyễn Đăng Đông tại cơ quan điều tra ẢNH: Đ.X

Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức nhiều hội thảo trực tiếp, trực tuyến để tạo lòng tin, thu hút hàng ngàn người tham gia đường dây đa cấp. Khi số lượng tài khoản đủ lớn, ngày 21.8.2025, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, nhóm đã đánh sập website và cổng thanh toán, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đến ngày 10.9.2025, có 11.088 tài khoản đăng ký với số tiền nộp vào gần 18 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) khẳng định chưa từng cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty VUE CINEMA INT'L.