Vụ đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam vào cuộc

Ngày 15.9, luật sư Võ Đan Mạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam, cho hay hiệp hội đang phối hợp Bộ Công thương và các đơn vị chức năng vào cuộc, sau các bài viết Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Cạm bẫy sinh viên mùa nhập học đăng trên Báo Thanh Niên (ngày 13 và 14.9).

Luật sư Võ Đan Mạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam ẢNH: NVCC

Theo hiệp hội, đây là động thái sau loạt bài của Báo Thanh Niên phản ánh về tình trạng hoạt động kinh doanh, có kêu gọi sinh viên tham gia bán hàng đa cấp, có dấu hiệu không phép, bất chính, xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Luật sư Mạch cho hay, thông qua rà soát, nắm tính tình, hiệp hội đã trao đổi đến cơ quan chức năng, thực hiện công tác rà soát, xem xét.

Đối với các dấu hiệu sai phạm như Báo Thanh Niên phản ánh, nếu phát hiện doanh nghiệp, hội viên hoặc nhà phân phối có sai phạm thì hiệp hội sẽ yêu cầu làm rõ trách nhiệm giám sát để kịp thời xử lý, báo cáo đến cơ quan quản lý.

Đối với các hoạt động bán hàng đa cấp không do hội viên của hiệp hội thực hiện mà có dấu hiệu không phép thì thẩm quyền điều tra, xử lý theo bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành và do công an điều tra, xử lý.

Theo ông Mạch, bán hàng đa cấp là 1 trong 3 hình thức bán hàng trực tiếp được quy định tại luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.

Theo đó, nhà phân phối của doanh nghiệp bán hàng đa cấp chủ động tiếp cận người tiêu dùng để giới thiệu và bán sản phẩm cũng như tuyển dụng, bảo trợ người khác cùng tham gia bán hàng.

Người tham gia chỉ nhận được hoa hồng khi có hoạt động bán hàng phù hợp, có kế hoạch trả thưởng mà doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Công thương. Quá trình bán hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về trách nhiệm và điều cấm đối với cả nhà phân phối và doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Việc gia nhập thành viên và mua hàng hóa tiêu dùng, kinh doanh là hoàn toàn tự nguyện và không phát sinh các khoản phí.

Theo luật sư Võ Đan Mạch, công việc bán hàng đa cấp cần có thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về hàng hóa, về chính sách trả hoa hồng. Nhà phân phối, người bán hàng phải chủ động đi tiếp cận người tiêu dùng, cho nên công việc này không phù hợp với đại đa số sinh viên.

Công an đưa nhiều người liên quan vụ đa cấp mà Báo Thanh Niên phản ánh về trụ sở ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Hằng năm, hiệp hội cũng như Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) đều có các chương trình phổ biến về pháp luật bán hàng đa cấp cho người dân, sinh viên nắm và chủ động phòng ngừa các hành vi bất chính, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bán hàng đa cấp chính thống.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng lòng tin, sự thiếu thông tin của sinh viên, người tiêu dùng để thực hiện các hành vi sai trái.

Người tiêu dùng cần tự bảo vệ mình trước những thông tin thiếu kiểm chứng và sai trái.

Hiệp hội kêu gọi người dân, sinh viên khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu bất thường thì kịp thời phản ánh, tố cáo đến cơ quan quản lý hoặc Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam tại 7 Nguyễn Văn Trỗi (phường Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc email: info@mlma.org.vn.

Liên quan vụ việc, Công an phường Hạnh Thông cũng đang làm việc với những người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.