Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM giữ khẩn cấp người đánh cụ ông ở phường Sài Gòn

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
15/09/2025 20:53 GMT+7

Sau va chạm giao thông, Nguyễn Lâm Minh Tuấn đã đánh nhiều lần vào đầu cụ ông. Vụ việc xảy ra tại nơi đông đúc, ảnh hưởng trật tự công cộng.

Tối 15.9, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuấn là người đánh nhiều lần vào đầu cụ già tại nơi đông người.

Công an TP.HCM giữ khẩn cấp kẻ đánh cụ ông ở phường Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an TP.HCM giữ khẩn cấp Nguyễn Lâm Minh Tuấn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, ngày 12.9, tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) xảy ra vụ việc va chạm giao thông dẫn đến gây rối trật tự công cộng, khiến nhiều người dân bức xúc, quay clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tuấn khai nhận, khoảng 14 giờ 30 ngày 12.9, Tuấn chạy xe ô tô đến giao lộ trên thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Đ.K.T (72 tuổi) điều khiển. Sau va chạm, Tuấn xuống xe, dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu ông T. Chỉ đến khi có người can ngăn, Tuấn mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Sài Gòn đã xác minh, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự mời các bên liên quan lên làm rõ, lập hồ sơ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an TP.HCM, mọi hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi hành hung, gây rối trật tự tại nơi công cộng đều bị xử lý nghiêm.

Công an TP.HCM đề nghị người dân trong quá trình tham gia giao thông nếu có xảy ra va chạm cần bình tĩnh, xử lý theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra hành vi quá khích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông. Các hành vi gây rối, cản trở giao thông có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ khi chứng kiến vụ việc vi phạm để cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin liên quan

TP.HCM: Cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn

TP.HCM: Cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn

Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc cụ ông bị người đàn ông dùng tay đánh tới tấp vào mặt, xảy ra tại phường Sài Gòn (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

đánh công an TP.HCM Gây rối trật tự công cộng phường Sài Gòn giữ khẩn cấp đánh cụ ông Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận