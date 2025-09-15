Công an TP.HCM giữ khẩn cấp người đánh cụ ông ở phường Sài Gòn

Tối 15.9, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuấn là người đánh nhiều lần vào đầu cụ già tại nơi đông người.

Công an TP.HCM giữ khẩn cấp Nguyễn Lâm Minh Tuấn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, ngày 12.9, tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) xảy ra vụ việc va chạm giao thông dẫn đến gây rối trật tự công cộng, khiến nhiều người dân bức xúc, quay clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tuấn khai nhận, khoảng 14 giờ 30 ngày 12.9, Tuấn chạy xe ô tô đến giao lộ trên thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Đ.K.T (72 tuổi) điều khiển. Sau va chạm, Tuấn xuống xe, dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu ông T. Chỉ đến khi có người can ngăn, Tuấn mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Sài Gòn đã xác minh, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự mời các bên liên quan lên làm rõ, lập hồ sơ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an TP.HCM, mọi hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi hành hung, gây rối trật tự tại nơi công cộng đều bị xử lý nghiêm.

Công an TP.HCM đề nghị người dân trong quá trình tham gia giao thông nếu có xảy ra va chạm cần bình tĩnh, xử lý theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra hành vi quá khích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông. Các hành vi gây rối, cản trở giao thông có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ khi chứng kiến vụ việc vi phạm để cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.