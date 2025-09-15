Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt giữ 3 người giả danh công an, cướp tài sản

Ngọc Lê - Trần Kha
15/09/2025 12:26 GMT+7

Nhóm nam thanh niên giả danh lực lượng công an để tiếp cận, sau đó dùng vũ lực cướp tài sản của người dân. Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM bắt nhanh các đối tượng.

Ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Văn Lil (27 tuổi), Trần Bảo Quốc (30 tuổi), Đặng Trung Nghĩa (25 tuổi) để điều tra về tội "cướp tài sản".

Công an TP.HCM bắt 3 người giả danh công an để cướp tài sản - Ảnh 1.

Nhóm người giả danh công an để cướp tài sản, đã bị bắt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 7.9, tại công viên Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM xảy ra vụ việc nhóm nam thanh niên giả danh lực lượng công an để tiếp cận, sau đó dùng vũ lực cướp tài sản của người dân.

Cụ thể, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh N.N.Q và anh P.T.Đ (cùng 21 tuổi) ngồi tại ghế đá trong công viên thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy áp sát. Những người này tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Khi anh N.N.Q và anh P.T.Đ không đồng ý, thì bị những người này hành hung, khống chế và cướp tài sản, gồm 2 điện thoại và một số tài sản khác. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét.

Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ Nguyễn Văn Lil, Trần Bảo Quốc, Đặng Trung Nghĩa. Đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, thống nhất từ trước để đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài, với thủ đoạn là giả danh công an để lừa những nạn nhân mất cảnh giác.

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực công cộng vắng vẻ; đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

