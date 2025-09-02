Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt nhóm giả danh cảnh sát cướp tài sản

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/09/2025 21:00 GMT+7

Công an TP.Hải Phòng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự, dùng súng, bộ đàm và băng đỏ để gây ra các vụ cướp xe máy, điện thoại trên địa bàn.

Ngày 2.9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hải Phòng cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an P.An Dương bắt giữ 2 đối tượng giả danh CSHS để cướp tài sản. Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng (38 tuổi, trú tại P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). 

Bắt nhóm giả danh cảnh sát cướp tài sản- Ảnh 1.

Các đối tượng Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng

ẢNH: CAHP

Trước đó, ngày 29.8, tại nút giao đường 351 và Nguyễn Trường Tộ (tổ dân phố Hòa Nhất, P.An Dương), cả hai tự xưng là cảnh sát hình sự, chiếm đoạt 1 xe máy cùng 3 điện thoại của người dân.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an P.An Dương báo cáo lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng. Ngay sau đó, đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp chỉ đạo, giao Phòng CSHS phối hợp các đơn vị khẩn trương điều tra, truy xét nóng.

Bắt nhóm giả danh cảnh sát cướp tài sản- Ảnh 2.

Súng và công cụ hỗ trợ các đối tượng sử dụng giả danh công an để đi cướp

ẢNH: CAHP

Đến ngày 1.9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác định và bắt giữ thành công Như và Vượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khu tập thể Cá Hộp và đường Lê Lai (P.Ngô Quyền), công an thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Tang vật gồm: 1 xe mô tô BKS 15AA-858.94 của bị hại, 1 xe mô tô BKS 18B2-278.68 dùng gây án, 5 điện thoại di động, cùng nhiều công cụ hỗ trợ: 1 khẩu súng dạng Colt quay, 1 khóa số 8, 2 bộ đàm, 1 dùi cui điện và đặc biệt là 1 băng đỏ thêu chữ "Trực chỉ huy" dùng để giả danh công an.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyễn Thành Như còn thừa nhận trước đó (ngày 21.8) đã một mình giả danh CSHS để cướp 1 xe Honda Lead.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng để phục vụ điều tra.

