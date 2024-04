Cà Mau: Cảnh giác thủ đoạn giả danh công an lừa đảo

Ngày 8.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, thượng tá Lê Tấn Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, vừa ký thông báo về việc cảnh giác với thủ đoạn giả danh lực lượng công an liên hệ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử, cài đặt VNelD để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng tự xưng cán bộ công an, thông báo người dân chưa đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử hoặc bị lỗi; sai thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng VNelD... Sau đó, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP để được cập nhật, điều chỉnh thông tin; hoặc gửi đường dẫn (link) để tải ứng dụng VNelD giả mạo.

Sau khi người dân thực hiện theo hướng dẫn, đối tượng sẽ kiểm soát thiết bị; thực hiện lệnh chuyển tiền ngay trên điện thoại của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Cà Mau thông tin, hiện nay, việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Công an tỉnh thực hiện tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, công an cấp huyện và công an cấp xã...

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, khi gặp tình huống có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, ghi âm cuộc gọi và cung cấp ngay tài liệu, chứng cứ liên quan cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời điều tra, làm rõ; tuyệt đối không làm theo bất cứ yêu cầu, hướng dẫn, đề nghị nào của của đối tượng nghi vấn lừa đảo.