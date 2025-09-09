Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bịa chuyện bị cướp để xin tiền mua điện thoại, một người bị phạt 7,5 triệu đồng

Huy Đạt
09/09/2025 20:24 GMT+7

Công an P.Hội An Đông (TP.Đà Nẵng) xử phạt 7,5 triệu đồng một người bịa chuyện bị cướp tài sản đăng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Ngày 9.9, Công an P.Hội An Đông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.T.C (21 tuổi, ở P.Hội An Đông) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về việc bị cướp tài sản. Mức phạt là 7,5 triệu đồng.

P.T.C bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin giả bị cướp, gây hoang mang dư luận

Trước đó, sáng 28.8, tài khoản Facebook của C. đăng bài “Góc cảnh báo”, cho rằng bản thân bị cướp tài sản vào tối 26.8 tại khu vực cánh đồng thuộc P.Hội An Đông. Bài viết nhanh chóng được nhiều trang chia sẻ, gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Vào cuộc xác minh, Công an P.Hội An Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhiều điểm bất thường. Đến 17 giờ cùng ngày (28.8), trước các chứng cứ, C. thừa nhận đã bịa đặt toàn bộ vụ việc với mục đích tung tin giả bị cướp tài sản để xin tiền gia đình mua điện thoại mới. Sau đó, người này đã gỡ bỏ bài viết.

Táo tợn kề dao cướp tài sản của cô gái giữa phố Đà Nẵng

Táo tợn kề dao cướp tài sản của cô gái giữa phố Đà Nẵng

Giữa ban ngày, cô gái 21 tuổi bị người lạ kề dao cướp túi xách trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Đà Nẵng). Nghi phạm đã bị công an bắt gọn, thu hồi toàn bộ tài sản.

