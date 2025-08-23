Đà Nẵng: Nhóm côn đồ đánh người đi đường đến mù mắt vì... chai bia

Chiều 23.8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "cố ý gây thương tích" liên quan đến vụ nhóm côn đồ vô cớ đánh người đi đường, khiến một nạn nhân bị mù mắt phải (tỷ lệ thương tích là 41%).

Trong số này, 5 bị can bị tạm giam, 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư ở. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục truy xét những nghi phạm còn lại.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "cố ý gây thương tích" ẢNH: Đ.X.

Theo điều tra, rạng sáng 16.8, nhóm do Đặng Văn Quang Th. (16 tuổi, ở P.Ngũ Hành Sơn) cầm đầu điều khiển xe máy, xe máy điện dạo chơi trên đường 2.9 thì bị một nhóm lạ mặt ném vỏ chai bia xuống đường và dùng kiếm hù dọa.

Cho rằng bị khiêu khích, Th. hô cả nhóm đuổi theo. Tuy nhiên, khi đến đường Nguyễn Sơn Trà (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng), nhóm này lại chặn nhầm xe của em N.D.L. (16 tuổi, quê Gia Lai) chở bạn là T.M.C. (19 tuổi, ở TP.Đà Nẵng). Lúc này, C. kịp bỏ chạy, còn em L. bị nhóm Th. vây đánh "hội đồng" đến bất tỉnh.

Bi can Đặng Văn Quang Thảo (thứ 2 từ trái sang) cầm đầu nhóm côn đồ đánh người đi đường mù mắt ẢNH: Đ.X

Kết quả giám định cho thấy em L. bị tổn hại tối thiểu 41% sức khỏe, hỏng hoàn toàn mắt phải. Chỉ sau 12 giờ điều tra, đến 15 giờ ngày 16.8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.Hòa Cường đã xác định 10 nghi phạm liên quan, thu giữ 4 xe máy, 1 xe đạp điện cùng một số tang vật.

Vụ việc đánh nhầm người đi đường đến mù mắt từ "một chai bia ném xuống đường" đã gây bức xúc dư luận, khiến người dân hoang mang trước tính chất côn đồ, hung hãn của nhóm người. Công an TP.Đà Nẵng khẳng định sẽ xử lý nghiêm, đồng thời tiếp tục truy bắt những nghi phạm còn bỏ trốn.