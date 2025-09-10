Công an TP.HCM bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền tại xã Tân Vĩnh Lộc

Ngày 10.9, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan tạm giữ Phạm Minh Trung (24 tuổi, ở tỉnh An Giang) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp giật dây chuyền ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 22 giờ ngày 5.9, chị N.T.P (49 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) đang bán dép trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Lúc này, Trung chạy xe máy ngang qua, thấy chị P. có đeo dây chuyền trên cổ nên tiếp cận, giật sợi dây chuyền của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát.

Nhận tin báo từ chị P., Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Công an đã khẩn trương trích xuất camera khu vực, thu thập chứng cứ và tập trung truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 8.9, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ được Phạm Minh Trung.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Để thực hiện hành vi, Trung chạy xe máy đến khu vực chị P. bán dép, lợi dụng lúc chị đang cúi xuống lấy hàng để giật dây chuyền rồi bỏ chạy.

Vụ cướp giật dây chuyền đang được Công an xã Tân Vĩnh Lộc và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Sự nhanh chóng và quyết liệt của lực lượng công an trong việc truy bắt nghi phạm đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.