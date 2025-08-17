Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng ở Khánh Hòa

Thiện Nhân
Thiện Nhân
17/08/2025 14:55 GMT+7

Sau 9 giờ nhận được tin báo của người dân bị cướp giật tài sản, lực lượng trinh sát Công an P.Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa đã tóm gọn nghi phạm khi đang trên đường tẩu thoát.

Ngày 17.8, Công an P.Đông Hải, Khánh Hòa (P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận cũ) điều tra hành vi cướp giật tài sản đối với Trần Văn Thắng, 35 tuổi, ngụ ở P.Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bắt đối tượng cướp giật dây chuyền vàng sau 9 giờ gây án- Ảnh 1.

Trần Văn Thắng bị bắt giữ sau 9 giờ gây án

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 16.8, bà Bùi Thị H. (37 tuổi, ở P.Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bị một đối tượng chạy xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng 18K trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật này, tổ phòng chống tội phạm Công an P.Đông Hải nhanh chóng triển khai lực lượng để xác minh, truy xét.

Bắt đối tượng cướp giật dây chuyền vàng sau 9 giờ gây án- Ảnh 2.

Công an P.Đông Hải dựng lại hiện trường vụ cướp giật

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 9 giờ nhận tin báo, Công an P.Đông Hải đã xác định, bắt giữ Trần Văn Thắng khi Thắng đang di chuyển tại các địa bàn vùng ven.

Tại cơ quan Công an P.Đông Hải, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Qua kiểm tra, Thắng dương tính với ma túy, từng có 3 tiền án về tội "cướp giật tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Công an P.Đông Hải đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật Khánh Hòa bắt giữ Ninh Thuận công an ma túy
