Đà Nẵng kêu gọi đầu tư bến container cảng Liên Chiểu 1,76 tỉ USD

Dự án bến container cảng Liên Chiểu sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Nghị định 115/2024/NĐ-CP. UBND TP.Đà Nẵng giao Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm bên mời thầu, phối hợp Sở Tài chính tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án có diện tích thực hiện khoảng 172,6 ha (146,84 ha vùng đất và 25,76 ha vùng nước). Trong đó, khu vực xây dựng bến cảng container rộng 136,71 ha, khu kho bãi đường sắt và bãi xe tập trung 9,26 ha, đoạn đường sắt kết nối 0,6 ha, hạ tầng kỹ thuật đầu mối 0,27 ha.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài 2,75 km, đủ khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEUs. Tổng công suất thiết kế khoảng 5,7 triệu TEUs/năm (tương đương 74 triệu tấn/năm), đến năm 2030 đạt khoảng 14,25 - 36,3 triệu tấn/năm.

Ngoài hệ thống cầu cảng, dự án còn đầu tư khu bãi tập kết hàng hóa phục vụ đường sắt, kho bãi container (có hàng, rỗng, lạnh, đặc biệt), bãi kiểm hóa, bãi đóng rút, bến sà lan cho tàu đến 5.000 tấn, văn phòng điều hành, dịch vụ hậu cần, xưởng sửa chữa và các công trình phụ trợ khác.

Dự án cảng Liên Chiểu dự kiến sẽ đưa phần hạ tầng dùng chung đi vào hoạt động vào cuối năm 2025 ẢNH: HOÀNG SƠN

Hạ tầng được định hướng theo mô hình cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế hiện đại, ứng dụng công nghệ bốc xếp tự động hóa, nhằm giảm chi phí logistics và phát huy lợi thế kết nối giữa đường biển - đường sắt - đường thủy nội địa.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2025 - 2028) xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng (số 1, 2) cùng hạ tầng hậu phương cảng, khu bãi đường sắt, bãi xe tập trung, đoạn đường sắt kết nối ga Kim Liên dài 1,5 km và các công trình phụ trợ; dự kiến vận hành từ quý 4/2028.

Giai đoạn 2 (2029 - 2032) đầu tư bến số 3, 4 và hệ thống hạ tầng phụ trợ; nạo vét khu nước trước bến; dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác từ quý 1/2033.

Giai đoạn 3 (2033 - 2035) xây dựng 4 bến còn lại (số 5, 6, 7, 8), khu bến sà lan, hệ thống hậu phương cảng và hoàn thiện kết nối đường sắt, bến xe; dự kiến vận hành từ quý 1/2036.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, tổng mức đầu tư sơ bộ 45.268 tỉ đồng, trong đó vốn góp khoảng 9.053 tỉ đồng, còn lại hơn 36.200 tỉ đồng từ vốn vay tín dụng.

Dự án bến cảng Liên Chiểu gồm 2 hợp phần. Hợp phần A là hạ tầng dùng chung với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương, đã được khởi công cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Hợp phần B sẽ kêu gọi nguồn vốn tư nhân để đầu tư xây dựng các bến cảng.

Bến cảng Liên Chiểu được kỳ vọng khai thác tối đa lợi thế tự nhiên và vị trí địa lý chiến lược của Đà Nẵng, trở thành cảng trung chuyển quốc tế quy mô lớn tại miền Trung. Bến cảng Liên Chiểu khi gắn kết với Khu thương mại tự do sẽ tạo chuỗi logistics - thương mại đồng bộ, nâng Đà Nẵng thành trung tâm trung chuyển quốc tế.