Thời sự

Tin giả 'chủ tịch phường ở Huế bị bắt' phát tán trên TikTok

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
26/08/2025 16:04 GMT+7

Sở VH-TT TP.Huế đã chuyển thông tin đến cơ quan công an về việc một kênh TikTok đăng tải tin giả có nội dung 'bắt một chủ tịch phường ở Huế, thu giữ hàng chục tỉ đồng'.

Ngày 26.8, tin từ Sở VH-TT TP.Huế cho biết vừa gửi thông tin về việc một kênh TikTok đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật để Công an TP.Huế điều tra, xác minh và xử lý.

Điều tra kẻ đăng tin giả 'Chủ tịch phường ở Huế bị bắt vì nhận hối lộ'- Ảnh 1.

Tin giả phát tán trên kênh TikTok "Pháp luật & Đời sống"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Cụ thể, chiều 25.8, kênh TikTok có tên "Pháp luật & Đời sống" đã đăng tải clip kèm những hình ảnh về việc cơ quan công an "bắt khẩn cấp một chủ tịch phường ở TP.Huế". Sau khi kênh này đăng tải, clip đã thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng, các thông tin nói trên là tin giả, tin sai sự thật.

Theo Sở VH-TT TP.Huế, qua kiểm tra lịch sử, kênh TikTok "Pháp luật & Đời sống" không có số điện thoại, địa chỉ để liên lạc, có những dấu hiệu là kênh mạo danh, thiếu kiểm chứng.

Các nội dung được đăng tải trong kênh đều có cùng cách thức: sử dụng các hình ảnh, clip từ các cơ quan hành pháp nhà nước để lồng ghép nội dung bắt giữ lãnh đạo, cán bộ địa phương...

Sở VH-TT TP.Huế đề nghị người dân khi phát hiện thêm các đầu mối thông tin về kênh TikTok "Pháp luật & Đời sống" thì thông báo đến Sở VH-TT hoặc Công an TP.Huế để xử lý.

