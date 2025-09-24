Đà Nẵng lập tổ công tác đặc biệt xử lý dự án cải tạo, nâng cấp QL14D

Chiều 24.9, tại P.Bàn Thạch (TP.Đà Nẵng), ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (Ban Giao thông Quảng Nam) cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Một trong những vấn đề nổi cộm được thảo luận tại buổi làm việc là dự án cải tạo, nâng cấp QL14D. Dự án này được xem là một nhiệm vụ cấp bách, có tổng mức đầu tư lên đến 4.518 tỉ đồng và thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2027.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc

QL14D từ xã Cà Dy (H.Nam Giang, Quảng Nam cũ) đi lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang ở biên giới Việt - Lào có chiều dài khoảng 74,4 km. Đây là tuyến đường huyết mạch nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với nam Lào và đông bắc Thái Lan.

Ban Giao thông Quảng Nam đã đề xuất thành lập tổ công tác để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL14D, đồng thời xem xét áp dụng hợp đồng EC (thiết kế và thi công cùng lúc).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho rằng đối với dự án QL14D, chủ đầu tư là Ban Giao thông Quảng Nam phải phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường và các sở, ngành xử lý theo tinh thần dự án trọng điểm, cấp bách, trực tiếp trao đổi, thảo luận thường xuyên các khâu để giải quyết sớm nhất và phải nỗ lực để hoàn thành khâu đánh giá tác động môi trường trước ngày 30.10, trước khi tính toán quyết định việc có áp dụng hợp đồng EC hay không.

Tuyến QL14D lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang "nát như tương"

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, xem xét điều chỉnh hướng tuyến để tuyệt đối không tác động đến rừng thuộc khu vực bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngoài ra, Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư để tính toán, đảm bảo chất lượng, độ bền của công trình đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa rất lớn qua cửa khẩu và nhu cầu đi lại của người dân.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thành lập một tổ công tác đặc biệt, trong đó thành viên là các sở ngành, kiểm lâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất… để quyết liệt tập trung cho dự án. "Thành viên tổ công tác phải xác định đây là dự án trọng điểm đặc biệt để tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, nhằm đẩy nhanh tiến độ", ông Hưng nhấn mạnh.

Như Thanh Niên đã thông tin, tuyến QL14D nối Cửa khẩu quốc tế Nam Giang ở biên giới Việt - Lào với QL1 và đường Hồ Chí Minh đã xuống cấp trầm trọng, nhưng hằng ngày vẫn phải "oằn mình" gánh hàng chục chuyến xe chở hàng với tải trọng lớn quá cảnh qua cửa khẩu.

Nhiều đoạn đầy "ổ voi" chứa nước, "nát như tương"… là nỗi ám ảnh của nhiều người dân lẫn cánh tài xế trong thời gian dài. Đường xuống cấp đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải giữa hai nước Việt - Lào, cũng như việc đi lại của người dân các xã vùng cao, vùng biên giới của H.Nam Giang.