Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, Lâm Đồng lo hụt mục tiêu tăng trưởng

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, 9 tháng năm 2025, GRDP toàn tỉnh tăng 6,8%. Trong đó, dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn với mức tăng 8,42%, tạo đà cho du lịch bứt tốc.

Thi công cầu Văn Thánh ì ạch, vướng nút thắt giải phóng mặt bằng ẢNH: QUẾ HÀ

Chỉ trong 9 tháng năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 15,2 triệu lượt khách, tăng 17,58% so cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 40.272 tỉ đồng, tăng 18,36%. "Thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng" Mũi Né - Đà Lạt tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,457 tỉ USD, tăng 20,5% so cùng kỳ. Cà phê nhân, hạt điều, hồ tiêu, alumin cùng nhóm công nghiệp nhẹ (may mặc, giày dép) đều tăng trưởng khá. Đặc biệt, hạt tiêu tăng gấp 2,5 lần, giày dép tăng gần 2,6 lần.

Vịnh Mũi Né thu hút khách du lịch ẢNH: QUẾ HÀ

Những con số trên cho thấy bức tranh kinh tế Lâm Đồng đang mở ra nhiều triển vọng. Tuy nhiên, đằng sau những điểm sáng ấy vẫn tồn tại "nút thắt" lớn, đó là giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng (GPMB).

'Nút thắt của các nút thắt'

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025 vào ngày 23.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thẳng thắn chỉ ra: "Nút thắt lớn nhất chính là khâu GPMB".

Đóng gói thanh long xuất khẩu ở xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Hàng loạt dự án trọng điểm vẫn ì ạch, thậm chí đình trệ. Dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân công từng thành viên phụ trách dự án, họp liên tục nhưng khó khăn trong GPMB gần như chưa được tháo gỡ.

Cụ thể, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có đầu tư vốn 3.500 tỉ đồng nhưng đến hết tháng 9 chỉ giải ngân hơn 100 tỉ đồng, chưa tới 3%. Hồ thủy lợi Ka Pét (Bình Thuận cũ) vốn gần 2.500 tỉ đồng, giải ngân khoảng 250 tỉ đồng, đạt trên 10%. Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua Lâm Đồng vốn hơn 1.800 tỉ đồng, giải ngân 120 tỉ đồng, chưa tới 7%.

Cầu Văn Thánh, chung cư Cà Ty, đường ven biển ĐT719 đều gặp vướng mắc vì đất nông nghiệp, mỏ titan, giá bồi thường chưa thống nhất…

Nhiều dự án vẫn "chưa có giá đất cụ thể, chưa có phương án đền bù, giải tỏa", khiến người dân không đồng thuận. Thậm chí, tại KCN Sơn Mỹ 1 (xã Sơn Mỹ) đã xảy ra tình trạng khởi kiện chính quyền vì bất đồng giá đất bồi thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khảo sát KCN Sơn Mỹ 1, dự án tiêu biểu vướng bế tắc giải phóng mặt bằng tại khu vực Bình Thuận cũ ẢNH: QUẾ HÀ

Giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất cả nước

Đến hết tháng 9.2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Lâm Đồng mới đạt 33,7% trên tổng số vốn hơn 18.900 tỉ đồng Chính phủ giao (chưa tính 1.927 tỉ đồng Quốc hội bổ sung cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương).

Kết quả này không chỉ thấp hơn mức trung bình cả nước (45%) mà còn khiến Lâm Đồng rơi vào nhóm 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, đứng thứ 30/34 tỉnh, thành.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 của Lâm Đồng có đạt được khi "cửa" giải ngân vốn đầu tư công còn quá hẹp?

UBND tỉnh Lâm Đồng họp khẩn gỡ nút thắt giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng ẢNH: CTV

Chiều 24.9, trả lời PV Thanh Niên, ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng, cho rằng thời gian còn lại của năm là rất ngắn. Muốn đạt tăng trưởng từ 7,5% trở lên, tỉnh phải có giải pháp đột phá trong xây dựng, GPMB hoặc tăng mạnh công suất phát điện.

"Chúng ta cần tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh và phân phối điện, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trong đó, then chốt là giải ngân vốn đầu tư công và GPMB, bởi đây là những khâu còn nhiều điểm nghẽn nhất", ông Hùng nhấn mạnh.

Một cán bộ UBND tỉnh Lâm Đồng cũng thẳng thắn: "Một bộ phận cán bộ, công chức còn e dè, sợ trách nhiệm, sợ sai. Điểm nghẽn lớn nhất không chỉ nằm ở chính sách, mà ở ngay bộ máy thực thi. Nếu thiếu quyết tâm, mục tiêu tăng trưởng khó đạt. Nếu không gỡ được GPMB, thì những nỗ lực suốt 3 tháng qua vẫn chỉ nằm trên giấy".

Không đổ thừa cho cơ chế, chính sách Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh: "Tất cả cơ chế, thủ tục cơ bản đã hoàn thiện, vì thế giải ngân vốn đầu tư công không đạt, không thể đổ thừa cho cơ chế, chính sách. Nút thắt lớn nhất nằm ở chính bộ máy thực thi và thái độ trách nhiệm".



