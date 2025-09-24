Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, Lâm Đồng lo hụt mục tiêu tăng trưởng

Quế Hà
Quế Hà
24/09/2025 17:21 GMT+7

Sau sáp nhập, kinh tế - xã hội Lâm Đồng ghi nhận nhiều điểm sáng. Nhưng giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, vướng giải phóng mặt bằng khiến địa phương rơi vào nhóm thấp nhất cả nước, đe dọa mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, 9 tháng năm 2025, GRDP toàn tỉnh tăng 6,8%. Trong đó, dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn với mức tăng 8,42%, tạo đà cho du lịch bứt tốc.

Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, Lâm Đồng lo hụt mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 2.

Thi công cầu Văn Thánh ì ạch, vướng nút thắt giải phóng mặt bằng

ẢNH: QUẾ HÀ

Chỉ trong 9 tháng năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 15,2 triệu lượt khách, tăng 17,58% so cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 40.272 tỉ đồng, tăng 18,36%. "Thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng" Mũi Né - Đà Lạt tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,457 tỉ USD, tăng 20,5% so cùng kỳ. Cà phê nhân, hạt điều, hồ tiêu, alumin cùng nhóm công nghiệp nhẹ (may mặc, giày dép) đều tăng trưởng khá. Đặc biệt, hạt tiêu tăng gấp 2,5 lần, giày dép tăng gần 2,6 lần.

Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, Lâm Đồng lo hụt mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 3.

Vịnh Mũi Né thu hút khách du lịch

ẢNH: QUẾ HÀ

Những con số trên cho thấy bức tranh kinh tế Lâm Đồng đang mở ra nhiều triển vọng. Tuy nhiên, đằng sau những điểm sáng ấy vẫn tồn tại "nút thắt" lớn, đó là giải ngân vốn đầu tư cônggiải phóng mặt bằng (GPMB).

'Nút thắt của các nút thắt'

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025 vào ngày 23.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thẳng thắn chỉ ra: "Nút thắt lớn nhất chính là khâu GPMB".

Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, Lâm Đồng lo hụt mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 4.

Đóng gói thanh long xuất khẩu ở xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng

ẢNH: QUẾ HÀ

Hàng loạt dự án trọng điểm vẫn ì ạch, thậm chí đình trệ. Dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân công từng thành viên phụ trách dự án, họp liên tục nhưng khó khăn trong GPMB gần như chưa được tháo gỡ.

Cụ thể, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có đầu tư vốn 3.500 tỉ đồng nhưng đến hết tháng 9 chỉ giải ngân hơn 100 tỉ đồng, chưa tới 3%. Hồ thủy lợi Ka Pét (Bình Thuận cũ) vốn gần 2.500 tỉ đồng, giải ngân khoảng 250 tỉ đồng, đạt trên 10%. Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua Lâm Đồng vốn hơn 1.800 tỉ đồng, giải ngân 120 tỉ đồng, chưa tới 7%.

Cầu Văn Thánh, chung cư Cà Ty, đường ven biển ĐT719 đều gặp vướng mắc vì đất nông nghiệp, mỏ titan, giá bồi thường chưa thống nhất…

Nhiều dự án vẫn "chưa có giá đất cụ thể, chưa có phương án đền bù, giải tỏa", khiến người dân không đồng thuận. Thậm chí, tại KCN Sơn Mỹ 1 (xã Sơn Mỹ) đã xảy ra tình trạng khởi kiện chính quyền vì bất đồng giá đất bồi thường.

Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, Lâm Đồng lo hụt mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khảo sát KCN Sơn Mỹ 1, dự án tiêu biểu vướng bế tắc giải phóng mặt bằng tại khu vực Bình Thuận cũ

ẢNH: QUẾ HÀ

Giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất cả nước

Đến hết tháng 9.2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Lâm Đồng mới đạt 33,7% trên tổng số vốn hơn 18.900 tỉ đồng Chính phủ giao (chưa tính 1.927 tỉ đồng Quốc hội bổ sung cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương).

Kết quả này không chỉ thấp hơn mức trung bình cả nước (45%) mà còn khiến Lâm Đồng rơi vào nhóm 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, đứng thứ 30/34 tỉnh, thành.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 của Lâm Đồng có đạt được khi "cửa" giải ngân vốn đầu tư công còn quá hẹp?

Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, Lâm Đồng lo hụt mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 7.

UBND tỉnh Lâm Đồng họp khẩn gỡ nút thắt giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng

ẢNH: CTV

Chiều 24.9, trả lời PV Thanh Niên, ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng, cho rằng thời gian còn lại của năm là rất ngắn. Muốn đạt tăng trưởng từ 7,5% trở lên, tỉnh phải có giải pháp đột phá trong xây dựng, GPMB hoặc tăng mạnh công suất phát điện.

"Chúng ta cần tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh và phân phối điện, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trong đó, then chốt là giải ngân vốn đầu tư công và GPMB, bởi đây là những khâu còn nhiều điểm nghẽn nhất", ông Hùng nhấn mạnh.

Một cán bộ UBND tỉnh Lâm Đồng cũng thẳng thắn: "Một bộ phận cán bộ, công chức còn e dè, sợ trách nhiệm, sợ sai. Điểm nghẽn lớn nhất không chỉ nằm ở chính sách, mà ở ngay bộ máy thực thi. Nếu thiếu quyết tâm, mục tiêu tăng trưởng khó đạt. Nếu không gỡ được GPMB, thì những nỗ lực suốt 3 tháng qua vẫn chỉ nằm trên giấy".

Không đổ thừa cho cơ chế, chính sách

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh: "Tất cả cơ chế, thủ tục cơ bản đã hoàn thiện, vì thế giải ngân vốn đầu tư công không đạt, không thể đổ thừa cho cơ chế, chính sách. Nút thắt lớn nhất nằm ở chính bộ máy thực thi và thái độ trách nhiệm".


Tin liên quan

Lâm Đồng: KCN Sơn Mỹ 1 ì ạch tiến độ

Lâm Đồng: KCN Sơn Mỹ 1 ì ạch tiến độ

Dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần chỉ đạo quyết liệt, dự án KCN Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 vẫn ì ạch vì ‘nút thắt’ giải phóng mặt bằng và... kiện tụng.

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Đồng Giải ngân sáp nhập giải phóng mặt bằng cao tốc bảo lộc - liên khương Cao Tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành giải ngân vốn đầu tư công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận