Lâm Đồng: KCN Sơn Mỹ 1 ì ạch tiến độ

Chiều 22.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Lâm Đồng nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai KCN Sơn Mỹ 1 và KCN Sơn Mỹ 2.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn dự án KCN Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 ẢNH: Q.H

Các tổ chức có đất bị thu hồi kiện chính quyền

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng, tại KCN Sơn Mỹ 1, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 1.070 ha. Trong đó, khu vực ưu tiên 375 ha nhưng đến nay mới hoàn tất được gần 86,8 ha. Phần vướng mắc lớn nhất nằm ở diện tích hơn 288 ha liên quan 69 hộ dân và 7 tổ chức.

Đáng chú ý, 7 tổ chức có đất bị thu hồi đã kiện chính quyền, TAND tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý và đang thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án.

Ngoài ra, 78 hộ dân với diện tích hơn 45,3 ha đã có quyết định bồi thường hơn 81 tỉ đồng nhưng đến nay, chủ đầu tư là Công ty IPICO vẫn chưa chuyển kinh phí chi trả do thay đổi tài khoản giao dịch.

Khu tái định cư dự án KCN Sơn Mỹ 1 có quy mô hơn 14,4 ha, đã phê duyệt giá đền bù, nhưng chưa thể triển khai vì chưa bàn giao đủ mặt bằng và kinh phí. Hiện còn 3 hộ dân chưa bàn giao đất.

Diện tích đất nuôi tôm của các công ty, HTX thuộc diện phải thu hồi để triển khai KCN Sơn Mỹ 1 hiện vẫn chưa được bàn giao cho chủ đầu tư ẢNH: QUẾ HÀ

Đối với KCN Sơn Mỹ 2, giai đoạn 1 có diện tích 165 ha, công tác kiểm kê, bồi thường cũng ì ạch và gặp khó khăn tương tự. UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu hoàn thành công tác đền bù, tái định cư chậm nhất quý 4/2025.

Hai dự án điện khí BOT Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 (nằm trong KCN Sơn Mỹ 1) đến nay vẫn chưa được phê duyệt báo cáo khả thi, khiến tiến độ triển khai càng thêm trì trệ.

Nút thắt kéo lùi dự án tỉ đô

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng, hàng loạt "nút thắt" vẫn chưa được tháo gỡ như: nhiều hộ dân, tổ chức chưa đồng thuận với giá đền bù, khiếu kiện kéo dài; hạ tầng kỹ thuật đi kèm chưa hoàn thiện.

Ban Quản lý kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty IPICO (chủ đầu tư KCN Sơn Mỹ 1) khẩn trương bố trí kinh phí chi trả bồi thường. Đồng thời, đề nghị các ngành liên quan tăng cường hỗ trợ pháp lý, Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự khi thực hiện cưỡng chế (nếu cần).

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án khu vực Hàm Tân được yêu cầu khẩn trương chuyển kinh phí để chi trả cho 7 hộ dân trong khu tái định cư Sơn Mỹ 1 trước ngày 30.9.

KCN Sơn Mỹ được xem là dự án hạt nhân, cực tăng trưởng mới ở duyên hải Nam Trung bộ sau sáp nhập, kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn thu hút đầu tư. Tuy nhiên, từ sau chuyến thị sát của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vào ngày 27.7, đến nay, "nút thắt" GPMB vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dẫn đầu kiểm tra thực địa dự án KCN Sơn Mỹ 1 ngày 26.7.2025 ẢNH: QUẾ HÀ

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chi trả, đền bù cho người dân để có mặt bằng triển khai dự án. Cụ thể, 65 hộ dân đã được phê duyệt phương án đền bù phải được chi trả xong trước ngày 15.10. Các hộ còn lại phải hoàn tất đền bù, chi trả trước ngày 30.11.

Ngoài ra, ông Hải yêu cầu Sở Tài chính ban hành hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị để triển khai ngay trong tháng 9.

Việc tháo gỡ các vướng mắc tại KCN Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 không chỉ có ý nghĩa đối với riêng dự án mà còn quyết định sức hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ tại khu vực Nam Trung bộ trong thời gian tới.